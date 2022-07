OM : Tudor… pas facile d’être dans son staff !

Suite au départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a opté pour Igor Tudor. L’ancien défenseur de la Juventus a débarqué à Marseille avec ses méthodes, pas toujours simple pour les membres de son staff…

Arrivé rapidement après l’annonce officielle du départ de Sampaoli, Igor Tudor a constitué un staff rapidement. Censé être son bras droit, Mauro Camoranesi a rapidement quitté le navire laissant sa place à Hari Vukas.

Alors qu’officiellement, le départ du champion du monde italien était prévu dès le début, le journal l’Equipe avait rapporté que « les rapports entre Tudor et Camoranesi ont rapidement été décrits comme tendus, sous les yeux de joueurs parfois interloqués par la façon de parler du premier au second. Camoranesi, réputé pour son caractère entier, a préféré partir sans faire d’histoires, décidé à trouver un banc comme entraîneur n°1. »

Tudor (trop?) intransigeant avec ses adjoints

Selon nos informations, un autre membre du staff, qui avait rejoint les pros après avoir travaillé avec une équipe de jeune en U19, a aussi claqué la porte. Il faut dire que le coach croate est très exigeant avec ses adjoints. Il a une fâcheuse tendance à intervenir dans le travail de ses derniers et n’hésite pas à les bousculer verbalement en italien devant les joueurs. Igor Tudor est interventionniste et ne laisse rien passer à ses adjoints. Par ailleurs, le coach de l’OM est proche des joueurs, il n’hésite pas à donner un jour de repos et se montre souvent tactile et amical avec eux. Pour ses adjoints, c’est une toute autre histoire…