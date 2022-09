Mercato OM : Tudor (déjà) pisté par un cador de Série A ?

Malgré un bon début de saison, la deuxième défaite en Ligue de Champions contre l’Eintracht Francfort a fragilisé la position d’Igor Tudor à Marseille. L’entraîneur Croate serait sur les tablettes d’un grand club européen.

Depuis son arrivée à Marseille, Igor Tudor est fortement contesté, notamment à cause de choix tactiques et de plusieurs décisions fortes prises dans le vestiaire. S’il réalise un excellent début de saison en championnat (19 points pris sur 21 possible), les deux défaites en Ligue des Champions contre Tottenham et Francfort font ressurgir les critiques du début de saison. Lors du match de ce mardi face aux allemands, les choix de Tudor ont beaucoup fait réagir. Si Payet et Gerson étaient tous les deux titulaires en soutien d’Alexis Sanchez, Guendouzi a débuté la rencontre sur le banc. Un pari raté puisque les deux premiers cités n’ont pas su faire la différence et ont été remplacés à l’heure de jeu. La sortie de Sanchez a également fait réagir puisque l’entrée de Luis Suarez ne s’est pas avérée être un choix payant.

Tudor pour remplacer Allegri à la Juventus ?

Si Tudor a été fragilisé par la défaite contre Francfort, l’entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri est de plus en plus contesté en Italie. Avec seulement deux victoires en Série A et surtout deux défaites en autant de rencontres en Ligue des Champions, le technicien Italien serait poussé vers la sortie par les dirigeants de la Vieille Dame. Le. club turinois serait intéressé par la venue de l’entraîneur Croate de l’OM. En effet selon les informations de Calciomercato, la Juventus étudie plusieurs options mais aurait préféré faire venir Tudor cet été après son départ du Hellas Vérone. Pablo Longoria s’est toutefois montré le plus réactif pour attirer l’ancien Bianconeri à Marseille. Cette sollicitation pourrait néanmoins amener l’entraîneur de 44 ans à s’interroger sur son avenir.

OM, Rennes… Riolo : « Ça me fait de la peine… » – https://t.co/cIurs1UoW1 pic.twitter.com/Cv1QK6qatV — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 16, 2022

Les choix de Tudor vont forcer Payet à s’arracher pour sa place

Invité dans « Débat Foot Marseille » à réagir sur la situation de Dimitri Payet à l’OM, le chroniqueur télé et homme politique passionné de football Karim Zéribi estime que la gestion de Tudor va motiver le numéro 10 marseillais à s’arracher pour sa place.

« Donc on a un Payet, c’est bien parce que quelque part les choix du coach vont faire en sorte que ce mec s’arrache ! C’est plus un acquis pour lui sa place de titulaire, il va falloir que tu ailles chercher ta place maintenant malgré ton âge, malgré ton expérience, malgré je dirais ta notoriété dans l’équipe ! Mais si il arrive à retrouver son état de forme, si on garde notre « fighting spirit » un peu à l’anglaise, cet esprit de combat et si on arrive effectivement à trouver la bonne combinaison devant avec Alexis Sanchez, un coup Under, un coup Harit, un coup Gerson, franchement on peut avoir une équipe canon ! Mais quand je dis canon, c’est qu’il dépassé le niveau du championnat de France hein ! Parce que aujourd’hui, on a démontré qu’avec les choix du coach et avec ce début de saison en championnat de France, on peut être ambitieux. ! » Source : Karim Zéribi – Débat Foot Marseille – 13/09/2022