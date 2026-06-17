OM : UEFA, réponse aujourd’hui ?

L’Olympique de Marseille retient son souffle. Le club phocéen attend la décision de l’UEFA, qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur son avenir européen et sa situation financière.

Les prochaines heures s’annoncent décisives pour l’OM. Selon plusieurs informations concordantes dont la Provence, le verdict de l’UEFA concernant la situation financière du club est attendu ce mercredi. Et l’inquiétude grandit du côté de Marseille.

En cause, les déficits enregistrés ces dernières saisons. L’instance européenne reprocherait au club de ne pas avoir respecté les engagements pris il y a plusieurs années dans le cadre du fair-play financier. En 2022, l’OM avait déjà trouvé un accord avec l’UEFA et s’était engagé à améliorer progressivement sa situation économique.

Une exclusion européenne toujours possible

Aujourd’hui, le risque d’une sanction importante est bien réel. Parmi les scénarios évoqués figure notamment une exclusion de la prochaine Ligue Europa, une décision qui représenterait un coup dur sportif mais aussi financier pour les Olympiens.

Les dirigeants marseillais seraient actuellement en discussion avec l’instance européenne afin de tenter d’obtenir une sanction moins sévère. L’objectif est d’éviter le scénario le plus défavorable alors que le club prépare déjà sa prochaine saison.

L’exemple du Milan AC, écarté des compétitions européennes il y a quelques années pour des raisons similaires, rappelle que l’UEFA n’hésite pas à prendre des mesures fortes lorsqu’elle estime que les règles financières ne sont pas respectées.

Dans ce contexte d’incertitude, l’OM a d’ailleurs choisi de différer certains dossiers importants, notamment sa campagne d’abonnements. Une décision qui témoigne de l’attente fébrile autour du verdict à venir.

Les supporters marseillais devraient être fixés très rapidement. La réponse de l’UEFA pourrait en effet influencer une grande partie de la préparation de la saison 2026-2027.