OM : Ulisses Garcia taille patron !

Note de FootMercato

7/10

Décisif grâce à un joli débordement sur son côté, où il n’a rien lâché et a finalement obtenu le penalty. Il a ensuite tenu son rang et s’est permis plusieurs montées et même deux tirs dans ce match et quatre centres tentés. Avant de délivrer une belle passe décisive pour Rowe en fin de match. Défensivement, il n’y a pas grand-chose à dire sur son match.