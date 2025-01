OM : Un absent de marque à l’entraînement ce vendredi

A deux jours du match entre l’Olympique de Marseille et le Havre, un absent de marque à l’entraînement : Geoffrey Kondogbia ! Pour le moment, aucune nouvelle sur son état de santé.

L’OM recevra ce dimanche Le Havre au Vélodrome pour la première rencontre de 2025 en Ligue 1. Les Marseillais pourraient jouer ce match sans l’un de ses joueurs les plus importants : Geoffrey Kondogbia. L’international centrafricain est, d’après le journaliste Bruno Blanzat, absent de l’entraînement ouvert à la presse ce vendredi à la Commanderie. Soins, musculation, exercice personnalisé ou blessure? Le coach s’est exprimé à ce sujet devant les journalistes.

« Kondogbia a eu un problème Saint Etienne. Ce n’est pas grave mais il ne sera certainement pas là face au Havre. On a d’autres joueurs comme Brassier ou Cornelius, Meïté aussi. On va peut-être jouer à 4. J’ai déjà pris ma décision mais je ne vais pas la dire », a déclaré Roberto De Zerbi.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La présence de De Zerbi séduit ce numéro 10 brésilien !

#DeZerbi : « Kondogbia a eu un problème Saint Etienne. Ce n’est pas grave. On a d’autres joueurs comme Brassier ou Cornelius, Meïté aussi. On va peut-être jouer à 4. J’ai déjà pris ma décision mais je ne vais la dire » #OMHAC #OM pic.twitter.com/Rh6Ikuzrjw — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 3, 2025

Kondogbia… juste une question de temps pour cet ancien du PSG !

Pour la Provence, José-Karl Pierre-Fanfan, consultant pour Canal +, a analysé la défense de l’OM après leur victoire contre Nantes, soulignant qu’il reste des ajustements à effectuer. Selon lui, Roberto De Zerbi n’a pas encore trouvé sa défense type, bien qu’il semble privilégier l’association entre Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia dans l’axe. L’ancien défenseur a mis en lumière le besoin d’avoir des spécialistes sur les côtés, comme Pol Lirola et Quentin Merlin, mais a aussi constaté un manque de coordination défensive au sein de l’équipe. « L’OM repose trop sur des individualités plutôt que sur un vrai collectif défensif », a-t-il expliqué, ajoutant que la complémentarité, visible au milieu et en attaque, est encore absente en défense.

Pierre-Fanfan à @laprovence : « De l’extérieur, on sent que De Zerbi n’a pas encore trouvé sa défense type. Il est en train de donner les clés à l’association Balerdi-Kondogbia dans l’axe. C’était intéressant au départ du match de voir des spécialistes du poste dans les… — OManiaque (@OManiaque) November 6, 2024



Pierre-Fanfan a également insisté sur la progression nécessaire dans ce secteur. « Ce n’est pas un chantier, mais il y a encore une belle marge de progression. Ils vont y arriver, surtout avec un Rulli exceptionnel qui a déjà sauvé plusieurs situations décisives. » Concernant les performances individuelles, Pierre-Fanfan a souligné que certains joueurs, comme Balerdi, doivent retrouver leur meilleur niveau. « Être capitaine n’est pas facile, il faut être un exemple pour l’équipe. À lui de trouver la bonne mesure entre ses performances personnelles et son rôle de leader. »

Installer la charnière Balerdi – Kondogbia ?

En ce qui concerne Kondogbia, repositionné en défense après l’arrivée de Rabiot au milieu, Pierre-Fanfan a précisé que l’international français doit encore s’adapter à ce nouveau poste. « Kondogbia a l’expérience, mais il doit prendre ses repères en défense. Il a la confiance de De Zerbi, mais Balerdi et lui doivent offrir plus de sécurité match après match. » L’ancien défenseur a aussi évoqué Lilian Brassier, initialement prévu en défense centrale, mais qui a été déplacé sur le côté. « Il doit assumer cette transition et s’adapter rapidement entre Brest et Marseille », a-t-il conclu.

Cette analyse met en lumière les défis auxquels la défense de l’OM est confrontée cette saison, tout en soulignant les qualités et les progrès attendus des joueurs clés comme Balerdi et Kondogbia.