OM : Un absent et 3 minots dans le groupe marseillais retenu face à Qarabag !

L’OM reçoit le FK Qarabag ce jeudi soir à 21h pour le barrage aller de Ligue Europa Conférence. Jorge Sampaoli pourra profiter du retour de Luan Peres, absent lors de la dernière rencontre face à Metz. Valentin Rongier est par contre suspendu pour ce match.

Le groupe de l’OM sans Rongier

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Gerson, Gueye, Guendouzi, Bertelli

Attaquants :

Bakambu, Milik, Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under, Payet, Benyahia

Le onze de départ probable

Mandanda

Lirola Saliba Caleta-Car KolasinacKamara

Guendouzi Gerson

Under Bakambu

Milik

« On pense que l’on arrive dans une période avec beaucoup de matchs. On va avoir besoin de faire tourner pour pouvoir répondre à tous les objectifs. Nos joueurs sont prêts à jouer et on donne une importance égale à la préparation de tous. (…) L’objectif c’est de connaître cette nouvelle compétition, de connaître de nouveaux joueurs, que je n’ai jamais affronté. Qarabag c’est l’équipe qui a eu le plus de possession dans cette compétition. Notre objectif c’est de gagner demain et dimanche. On veut voir jusqu’où on est capable d’aller dans cette compétition et en Ligue 1. les meilleurs joueurs joueront demain, mais aussi dimanche. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (16/02/2022)