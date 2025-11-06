OM : Un ancien arbitre analyse la décision du penalty non sifflé pour Marseille !

Battu dans les dernières secondes par l’Atalanta Bergame (0-1) ce mercredi soir en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille peut nourrir de profonds regrets. Alors que les Phocéens réclamaient un penalty pour une main d’Ederson dans la surface italienne, l’action s’est poursuivie et s’est conclue par le but victorieux de Lazar Samardzic à la 90e minute. Une double peine pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui ont vu leur espoir de qualification s’éloigner sur cette action polémique.

Saïd Ennjimi : « Il aurait pu siffler le penalty »

Invité à analyser la rencontre dans L’Équipe du Soir, Saïd Ennjimi, ancien arbitre international et consultant pour la chaîne, a clairement pris position sur la séquence litigieuse. « Il aurait pu siffler le penalty », a estimé le consultant, désavouant ainsi la décision de M. Sanchez Martinez, l’arbitre espagnol de la rencontre.

? #OMATA Prestation vraiment médiocre de l’OM, mais… pic.twitter.com/gDSUqQYV2q — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 5, 2025



Pour appuyer son analyse, Ennjimi a détaillé les éléments techniques qui auraient pu justifier la sanction : « Le mouvement du corps doit rester naturel pour ne pas siffler. L’arbitre a estimé que le mouvement des bras du joueur n’avait pas pour objectif d’augmenter la surface de son corps pour arrêter le ballon, mais que c’était une conséquence naturelle ».

Sur l’action, Ederson a manqué son contrôle en tentant d’intercepter un centre marseillais dangereux, potentiellement repris par Pierre-Emerick Aubameyang. Le ballon a ensuite ricoché sur son bras droit, provoquant les protestations immédiates des Olympiens.

Alors que la VAR n’a pas estimé nécessaire d’intervenir, la colère monte du côté marseillais. Beaucoup jugent que l’OM a été lésé par cette interprétation clé de la règle de la main. L’analyse d’Ennjimi vient conforter ce sentiment : même s’il reconnaît la complexité de l’action, l’ancien arbitre admet qu’un penalty pour l’OM n’aurait pas été scandaleux.

À ce niveau de la compétition, ce genre de décision peut tout changer. L’OM, qui méritait sans doute mieux au vu de sa prestation, sort frustré d’une soirée où l’arbitrage aura, une fois de plus, fait débat.