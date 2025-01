OM : Un ancien arbitre est cash « il y a faute et penalty sur Rowe »

Après la polémique qui a animé les débats ce dimanche soir et lundi, La Provence a questionné Bruno Derrin, ancien arbitre sur le penalty potentiel sur Rowe. Ce dernier est catégorique, il y avait penalty.

L’ancien arbitre Bruno Derrien s’est exprimé sur le potentiel penalty sur Jonathan Rowe lors de la rencontre face au Racing Club de Strasbourg. La Provence a donné la parole à l’ex arbitre qui est catégorique, il y avait penalty.

« Je ne suis pas abonné à DAZN mais j’ai vu les images des actions en question sur les réseaux sociaux. Pour moi, il y a faute sur Jonathan Rowe. Je suis tout à fait d’accord avec l’analyse de Benoît Cheyrou. Quand un attaquant part à grande vitesse avec un défenseur derrière lui, une petite poussée du second peut faire tomber le premier. L’attaquant n’exagère pas et pour moi, il y a faute et penalty. Quand il y a sciemment une faute de main, de poussette pour empêcher un but, c’est aussi passible d’un carton rouge, alors qu’une faute de pied est « seulement » passible d’un avertissement si on estime que c’était le ballon qui était recherché. Le principe de la double peine a évolué.« , a déclaré l’ancien arbitre auprès de La Provence.