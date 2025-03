OM : Un ancien champion du monde évoque « la trouille » de l’OM avant d’affronter Paris !

À la veille du déplacement au Parc des Princes, l’OM aborde le Classique face au PSG dans un climat de doute. Alors que les Parisiens enchaînent les victoires et les bons résultats, les Marseillais restent sur plusieurs contre-performances inquiétantes. Pour Christophe Dugarry, consultant sur RMC, la différence entre les deux équipes est nette, et il peine à imaginer un scénario favorable aux Olympiens…

En effet, pour l’ancien champion du monde, depuis la lourde défaite 4-0 au match aller, l’OM peine à montrer des signes de progrès. Avec deux défaites sur les trois derniers matchs, dont un cinglant 3-0 à Auxerre, l’ancien international français s’inquiète de l’état de forme des joueurs de Roberto De Zerbi avant d’affronter un PSG en pleine confiance.

« Ils ont un peu le trouillomètre à 0… »

Dans le cadre de l’émission « Rothen s’enflamme », l’ancien marseillais a don évoqué les faibles chances phocéennes de revenir avec un bon résultat de ce déplacement à Paris :

« Le sujet il est certainement là, moi j’ai pas l’impression que Marseille, par rapport au match aller, a progressé voilà, moi ils sortent quand même, sur les 3 derniers matchs, de deux défaites dont une 3-0 à Auxerre et une défaite à domicile face à Lens, je peux pas dire que l’OM arrive dans les meilleures conditions, moi j’ai l’impression que Marseille, ils ont un peu le trouillomètre à 0 et je peux comprendre sincèrement. Le PSG, ils mettent des raclées à tout le monde, les mecs ils sont en pleine bourre, je pense que Marseille est dans le doute et y a pas de honte à douter même si t’es une équipe de gros calibres comme Marseille avec un effectif de qualité, avec un public, avec tout ce qui va avec. C’est une bonne équipe il y a aucun doute là-dessus, mais il y a une montagne qui se dresse devant eux. Quelle est la meilleure solution ? Moi je je suis pas dans le vestiaire je suis pas là à chaque match de l’OM même si je les ai pratiquement tous vus, mais à la place des marseillais je serai très inquiet et je sais pas s’il y a véritablement une solution pour battre ce PSG. »

💥 « Je n’ai pas l’impression que l’OM a progressé depuis le match aller. À leur place, je serais inquiet. Je ne sais pas s’il y a une solution pour battre ce PSG. Ils sont dans un fauteuil » 🔵⚪️ Duga pessimiste pour les Marseillais à J-2 du Classique. pic.twitter.com/u4QqDOh2PR — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 14, 2025

Malgré la dynamique en faveur du PSG, un Classique réserve toujours son lot de surprises. L’OM, même dans le doute, a les moyens de bousculer les Parisiens sur un match. Un exploit est il possible ? Réponse demain soir à 21h.

