OM : Un ancien joueur valide ce choix fort d’Igor Tudor !

L’Olympique de Marseille affronte ce samedi le RC Lens. D’après l’ancien joueur Stéphane Damat, Igor Tudor fait bien de titulariser Sanchez en pointe.

Le débat a été lancé à plusieurs reprises dans les médias et par les supporters : le placement d’Alexis Sanchez. Ayant joué sur le côté gauche à Arsenal, à droite à Barcelone ou encore en attaquant central avec l’OM, le Chilien peut s’adapter à plusieurs postes sans problèmes.

Pour autant, beaucoup aimeraient le voir dans le duo derrière l’attaquant plutôt que seul en pointe comme actuellement positionné par le coach Igor Tudor. Stéphane Dalmat, ancien joueur marseillais a donné son ressenti sur ce choix de l’entraîneur croate.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Cette nouvelle tendance qui a de quoi inquiéter Longoria ?

« Je pense que ça va être un match assez serré. Les deux équipes aspirent à une place européenne. L’OM plus pour une Ligue des Champions, Lens ce serait bien d’avoir l’Europa League. C’est un match important. Un match un nul, ça peut arriver. La tactique de Tudor, moi j’aime bien. C’est un jeu qui prône l’offensif, qui donne la possibilité d’avoir beaucoup de situations mais ça peut aussi laisser pas mal d’espace aux adversaires. C’est intéressant, rare mais intéressant. Alexis Sanchez, c’est un attaquant axial pour moi. Moi j’ai toujours considéré Alexis Sanchez comme une pointe. Après ce sont les choix d’entraîneur. Peut-être avec l’âge, l’expérience, on peut le faire reculer un peu. Mais dans le championnat français, pour moi, il peut être en pointe, il peut faire très mal aux défenses. Mais j’attends encore plus de ces joueurs-là. » Stéphane Dalmat – Source : La Provence (21/10/22)

La vérité, c’est que lorsque le club gagne, c’est tout le monde qui gagne — Sanchez

« Je suis très content. Je pense que cette récompense fait surtout partie d’une performance collective avec ce record de matchs gagnés et d’invincibilité que nous avons atteint. Mes coéquipiers et moi jouons pour les supporters donc si on arrive à les rendre heureux, je le suis aussi. On ressent la ferveur des supporters, peu importe l’environnement, c’est beau et c’est vraiment motivant. La vérité, c’est que lorsque le club gagne, c’est tout le monde qui gagne. C’est un plaisir de voir que les supporters nous soutiennent la semaine comme le week-end, dans les bons, comme les mauvais moments. J’ai une mentalité de gagnant, j’essaye de gagner chaque match. Je déteste perdre et je pense que c’est contagieux, car mes coéquipiers ont tous le même état d’esprit dans les moments importants. » Alexis Sanchez – source : OM.fr (13/10/2022)