OM : Un cadre de l’équipe réserve sur le départ !

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période agitée sur le plan sportif et institutionnel, les changements ne concernent pas uniquement l’équipe première. En coulisses, le club phocéen poursuit sa restructuration et certaines décisions commencent déjà à tomber, y compris du côté de la réserve.

Selon les informations de La Provence, l’OM a acté un choix fort : le contrat de Stéphane Sparagna ne sera pas prolongé à l’issue de la saison. Revenu en janvier 2024 dans son club formateur pour accompagner les jeunes au sein du groupe Pro 2, le défenseur de 31 ans ne fera pas partie du projet à venir.

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Un départ qui n’est pas totalement une surprise pour les observateurs réguliers de la réserve marseillaise. Évoluant en National 3 sous les ordres de Romain Ferrier, l’équipe devrait connaître plusieurs ajustements dans les prochaines semaines, et le cas Sparagna s’inscrit dans cette dynamique de renouvellement.

Formé à Marseille et lancé en Ligue 1 sous Marcelo Bielsa, le défenseur central avait effectué son retour avec l’envie de transmettre son expérience aux plus jeunes. Mais son aventure a été freinée par des pépins physiques à répétition. Déjà perturbé lors de la saison précédente, il a récemment dû subir une opération liée à une hernie, ce qui a pesé dans la décision des dirigeants.

Malgré ces difficultés, le club lui avait accordé une prolongation d’un an lors du précédent exercice, preuve d’une certaine confiance. Cette fois, la tendance s’est inversée. L’OM a choisi de tourner la page, privilégiant sans doute un nouveau cycle au sein de sa structure de formation.

Pour Stéphane Sparagna, l’heure est désormais à la relance. Toujours animé par l’envie de jouer, l’ancien Olympien va devoir se tourner vers un nouveau projet pour poursuivre sa carrière.