OM : Un changement de système avec deux attaquants ?

L’arrivée de Cédric Bakambu va-t-elle rebattre les cartes en attaque ? Alors que Pablo Longoria a confirmé que cette arrivée n’allait pas entrainer le départ de Milik ou Dieng. De son côté Sampaoli a évoqué la possibilité de jouer avec une attaque avec deux attaquants…

Interrogé sur l’arrivée de Cédric Bakambu, Jorge Sampaoli a évoqué la possibilité de l’associer avec Milik. Le coach argentin ne semble pas très emballé à l’idée en tout cas dans l’immédiat…

Cela dépend surtout de Milik et Bakambu, plus que de moi — Sampaoli

« Un changement de système tactique dépendra de la compatibilité des attaquants. Il faut qu’il y ait un bon feeling entre eux. Avec deux pointes, ils peuvent se neutraliser, ça peut être négatif s’il n’y a pas de connexion, s’ils jouent les mêmes ballons. On verra s’il y a cette possibilité de deux pointes, ou un ailier et l’autre attaquant. Cela dépend surtout d’eux, plus que de moi ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (14/01/2022)

Milik est un grand professionnel, qui fait toujours les efforts – Florent Germain

« Il fait beaucoup d’appels. J’en réfère aussi à ce que disaient les deux joueurs de Cannet-Rocheville. Ils étaient surpris du nombre d’appels et de l’activité de Milik. C’est ce que j’essaye de dire depuis quelques semaines et quelques mois parce que parfois on retient beaucoup les statistiques, la finition… Vu du stade, on le voit énormément bouger, proposer et parfois un peu désespéré décrocher parce qu’il ne touche pas assez le ballon. Milik n’est peut-être pas à 100% mais dans l’état d’esprit je le trouve topissime. Grand professionnel, il fait toujours les efforts, il ne doit presque pas y avoir de débat. C’est vrai que sur certains matchs, l’OM a été un peu meilleur sans lui mais la question principale ça doit plus être « Comment être bon avec Milik ? » parce que tu ne peux pas dire il y a 6 mois « On espère que l’OM va garder son grand attaquant » et puis dire qu’il est mieux sur le banc 3 mois plus tard. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)