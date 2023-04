OM : Un concurrent pour le podium s’écarte encore plus du chemin !

L’Olympique de Marseille doit maintenant regarder devant lui pour espérer finir dans le top 3. Même s’il faudra se méfier du RC Lens et de l’AS Monaco, le LOSC semble hors de course après cette défaite.

Lille a perdu ce samedi face au SCO d’Angers, la lanterne rouge du championnat. Le coach Paulo Fonseca s’est dit très en colère contre la performance de ses joueurs et s’inquiète du classement final de son équipe. Le Portugais a affirmé qu’il sera difficile d’atteindre le top 5 avec ce niveau de jeu. Un concurrent en moins pour l’OM qui doit tout de même se méfier de Lens et l’AS Monaco. Lille a actuellement huit point de retard sur les Marseillais sans compter le résultat face à Lorient ce dimanche.

« Je suis en colère, nous n’avons pas joué, nous n’avons pas mérité de gagner. Angers mérite sa victoire. Nous n’avons pas respecté les supporters, le jeu et l’ambition de l’équipe. Sans ambition il sera difficile d’arriver dans le Top 5. J’ai parlé tous les jours avec les joueurs de ce match, ils n’ont pas compris le moment capital de ce match. Il a manqué de tout. » Paulo Fonseca – Source : Conférence de presse (08/04/23)

Défaite 1 à 0 à Angers.#SCOLOSC | 1-0 90′ — LOSC (@losclive) April 8, 2023

Un titre marseillais? On en entendrait parler pendant des années voire des siècles !

« Je suis très partagée… Je trouverai ça assez chouette que ce ne soit pas le PSG. Lens ou l’OM, un de ces deux clubs… Lens, il y a une ferveur dans ce club. Ils ont l’amour de tous les amoureux du football. Marseille, je ne suis entourée que de supporters de l’OM donc ça me ferait plaisir pour eux ! Même si on le sait, avec les supporters marseillais, un titre comme ça, on en entendrait parler pendant des années voire des siècles (rires). Je pense que Lens a plus de chance que l’OM parce que le calendrier marseillais est assez difficile. Ils ont Lyon, Lens et Lille, ça va être dur. Le match entre l’OM et Lens va être incroyable ! Ce sera un peu comme une finale même si ce n’est pas celui qui sera forcément championnat mais à priori la deuxième place. Ce sera assez passionnant de suivre cette fin de championnat. Ça fait du bien d’avoir ce suspens là dans le football. » Claire Arnoux – Source : Europe 1 (04/04/23)