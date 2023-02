OM : Amine Harit s’enflamme sur un de ses coéquipiers (qui fait débat chez les supporters…)

Sur Twitter, le compte EspoirsduFootball a partagé un message sur Nuno Tavares et le niveau qu’il a actuellement à l’Olympique de Marseille. Amine Harit n’a pas hésité à répondre pour qualifier son coéquipier de crack !

Amine Harit n’est plus sur les terrains depuis le mois de décembre, à quelques jours du début de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. L’international marocain se prépare à revenir après sa grosse blessure face à l’AS Monaco mais continue de faire parler de lui sur les réseaux sociaux.

Nuno Tavares? Un crack d’après Harit !

Le milieu offensif marseillais réagit souvent à l’actualité du club, notamment sur les résultats de l’équipe via son compte Twitter. Ce lundi, il a même commenté une publication du compte EspoirsduFootball qui évoquait l’évolution de Nuno Tavares !

« Quel est votre avis sur Nuno Tavares (2000) ? Presque 30 matchs avec l’OM et impossible d’avoir un avis définitif sur ce joueur. Comme je le voyais à Arsenal, je lui trouve des défauts incompatibles avec le plus haut niveau, mais en même temps des fulgurances éblouissantes. » Source : EspoirsduFootball (20/02/23)

Un crack — Amine Harit (@Amine_000) February 20, 2023

Harit était pressé, il m’a parlé du groupe, de la ville, de l’ambiance

Il y a quelques jours, la presse était conviée à la présentation du jeune milieu Azzedine Ounahi. L’international marocain a raconté l’influence d’Amine Harit dans son arrivée à l’OM ! Le joueur a débarqué au Qatar pour soutenir le Maroc durant la Coupe du Monde mais aussi pour jouer l’agent et convaincre le milieu de rejoindre les Marseillais !

« Quand Amine Harit est arrivé à Doha, je pensais que c’était pour nous supporter. Mais direct, il m’a dit « convocation dans ma chambre » et tout de suite, il m’a parlé de l’OM : ‘ »l faut que tu viennes ! » Il était pressé, il m’a parlé du groupe, de la ville, de l’ambiance. C’est un frère pour moi. J’ai hâte qu’Amine Harit revienne. J’ai hâte de jouer avec lui ! Il a eu un vrai rôle sur mon transfert. Avec Amine on représente le Maroc ici. C’est à l’image des matchs que je regarde à Casablanca. L’ambiance, ça parle que de foot… Le Vélodrome toujours plein. Au Maroc, on connaît l’ambiance. Ils adorent ce club. Avec Harit, on est les chouchous du Maroc ». Azzedine Ounahi – source : Conférence de presse (02/02/2023)