OM : un déficit physique inquiétant en ce début de saison ?

Au-delà des résultats, c’est aussi l’état physique de l’Olympique de Marseille qui interpelle après trois journées de Ligue 1. Selon La Provence, les chiffres montrent un OM en retrait dans l’intensité, alors que Bruno Genesio reconnaît lui-même que plusieurs joueurs ne sont pas encore à 100 %.

L’OM court moins que les autres

Depuis le début de la saison, Marseille est l’équipe de Ligue 1 qui parcourt le moins de distance en moyenne par match, avec environ 100 kilomètres.

L’OM serait également dernier au nombre de sprints, avec seulement 88 en moyenne par rencontre.

Des données qui confirment une impression déjà visible contre le Paris FC, lorsque les Olympiens ont semblé manquer de jus en fin de rencontre.

Genesio l’a d’ailleurs reconnu :

« Ça s’est senti aussi en fin de rencontre. »

Une préparation « tronquée et individualisée »

Les situations sont toutefois très différentes selon les joueurs. Certains, comme Harit, Emerson ou Højbjerg, ont effectué toute la préparation, tandis que Gouiri, Cornelius et Weah sont revenus plus tard après la Coupe du monde. D’autres, comme Paixao, Meïté ou Aguerd, ont été freinés par des blessures.

Pour le préparateur physique Arnaud Chabert, la préparation a été en partie « tronquée et individualisée ».

Il estime qu’il faudra encore trois semaines à un mois pour combler ce retard.

Et il prévient :

« Si dans trois, quatre matches, on a de nouveau ce débat, il faudra vraiment s’inquiéter. »

Un avertissement à prendre au sérieux, alors que l’OM entre dans une période particulièrement chargée.