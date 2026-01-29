OM : Un départ de Roberto De Zerbi ?

Sonné par la lourde défaite de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions sur la pelouse du Club Bruges (0-3), le poste de Roberto De Zerbi est plus que jamais menacé. Selon RMC Sport, la direction marseillaise s’interroge ouvertement sur la suite à donner, au point d’envisager une séparation rapide.

Une déroute européenne qui laisse des traces

L’Olympique de Marseille n’a pas seulement perdu un match mercredi soir en Belgique. Battus sèchement par le Club Bruges (0-3), les Olympiens ont livré une prestation jugée inquiétante dans le contenu comme dans l’attitude, relançant de plein fouet les interrogations autour du projet mené par Roberto De Zerbi.

D’après les informations de RMC Sport, l’entraîneur italien ne se trouvait pas avec le groupe marseillais, actuellement en mise au vert à Clairefontaine avant la rencontre de championnat face au Paris FC. Un détail lourd de sens, qui illustre la gravité de la situation et la réflexion engagée en interne.





Des discussions engagées avec la direction ?

Toujours selon le média, le maintien de Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM est désormais sérieusement remis en question. Des échanges seraient en cours entre le technicien de 46 ans et sa direction, incarnée notamment par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, avec l’hypothèse d’une séparation qui n’est plus écartée.

Ce contexte rappelle une sortie marquante de l’entraîneur italien en novembre 2024, après une défaite contre Auxerre au Vélodrome (1-3). Roberto De Zerbi avait alors tenu des propos forts, rapportés à l’époque et jamais démentis : « Vous savez, j’en ai parlé avec Medhi Benatia et aussi avec Pablo Longoria. Moi je viens de la rue, je dis les choses comme elles sont : si le problème, c’est moi, eh bien je suis prêt à partir, je romps mon contrat, je pars sans l’argent, ça je m’en fous, aucun problème. »

Un discours ferme après Bruges

Après la débâcle en Ligue des champions, Roberto De Zerbi n’a pas fui ses responsabilités, tout en appelant à une remise en question collective. En conférence de presse, l’Italien a livré une analyse très dure de la performance de son équipe : « Je suis le responsable, mais nous devons tous faire un examen de conscience. On avait beaucoup d’expérience sur le terrain. Je ne connais pas la réaction de mes joueurs, je ne sais pas quoi faire. (…) C’est ma responsabilité, mais je ne suis pas le seul à pouvoir mettre les choses en place. Si on parle du match de ce soir, c’était trop violent, trop brutal. En treize ans, je n’ai jamais vu ce que j’ai vu ce soir. »

Cette nouvelle désillusion européenne pourrait donc marquer un tournant décisif dans l’aventure de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille, à un moment clé de la saison, alors que le club doit rapidement réagir sur le plan sportif.