OM : Un départ de Thauvin dès janvier ? Longoria ne l’exclut pas !

Pablo Longoria est devenu le directeur sportif de l’Olympique de Marseille cette saison. Ou Head of Football selon la dénomination de Jacques-Henri Eyraud…

Il s’est exprimé aujourd’hui dans les colonnes de La Provence et a notamment répondu à la question d’un possible départ dès cet hiver pour Florian Thauvin, en fin de contrat en juin prochain.

on doit être préparés à différents scénarios…

« C’est une bonne question. Le moment de la prolongation est toujours une situation où tu dois trouver l’équilibre entre tous les acteurs. C’est pareil pour d’autres joueurs de l’effectif qui sont dans cette situation. On a commencé à parler avec eux et leurs agents. On doit être préparé à différents scénarios. Prolonger des contrats dans cette situation d’incertitude est très difficile pour tous les clubs. Tous les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la prochaine saison, si on continue avec ou sans public… Ces questions ne nous font plus analyser les prolongations de contrat comme on le faisait en 2018. On doit s’adapter à la situation. » Pablo Longoria – Source : La Provence