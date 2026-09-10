OM : un effectif déséquilibré… sauf à ce poste !

L’effectif marseillais présente des manques évidents dans plusieurs secteurs. Pourtant, un poste semble offrir à Bruno Genesio une hiérarchie cohérente et suffisamment complète : celui de latéral gauche, où Emerson, Ulisses Garcia et le jeune Alexi Koum propose un vaste choix.

Il serait difficile de prétendre que l’effectif de l’OM est parfaitement construit. Derrière Jeffrey de Lange, le club ne dispose pas d’une doublure suffisamment confirmée. Au milieu, le départ de Quinten Timber et les blessures de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi ont considérablement réduit les possibilités de Bruno Genesio.

Les déséquilibres existent également sur les côtés. Aucun joueur de l’effectif n’est un spécialiste incontestable du poste d’ailier droit. Le même constat peut être établi concernant le poste de latéral droit, tandis qu’Igor Paixão ne possède pas de véritable doublure confirmée à gauche.

Au milieu de ces incertitudes, le côté gauche de la défense apparaît presque comme une exception.

Emerson, un titulaire fiable

Conserver Emerson durant le mercato constitue aujourd’hui une bonne nouvelle. Sans être spectaculaire, le latéral apporte de l’expérience, de la maîtrise technique et une certaine fiabilité.

L’Italo-Brésilien connaît le très haut niveau et semble capable d’occuper durablement le poste dans le système de Genesio. Son profil lui permet de participer à la construction tout en conservant une discipline défensive indispensable dans une équipe souvent exposée à la perte du ballon.

Dans un effectif qui manque de certitudes, Emerson en offre une : l’OM possède un véritable titulaire au poste de latéral gauche.

Garcia, une doublure immédiatement disponible

Revenu de son prêt à Sassuolo, Ulisses Garcia ne présente pas les mêmes garanties qu’Emerson pour s’installer dans le onze de départ. Mais le Suisse connaît déjà l’OM, la Ligue 1 et les exigences du Vélodrome.

Il peut permettre à Genesio de faire souffler son titulaire, d’adapter son équipe à certains adversaires ou de répondre à une éventuelle indisponibilité. Dans une saison comprenant également l’Europa League, disposer d’une doublure expérimentée et immédiatement opérationnelle est loin d’être négligeable.

Garcia n’a pas besoin d’être présenté comme un concurrent direct d’Emerson pour être utile. Son rôle peut simplement être celui d’une véritable solution de rotation, ce qui manque précisément à plusieurs autres postes.

Koum, la troisième option qui plaît à Genesio

Derrière les deux joueurs expérimentés, Alexi Koum représente une solution d’avenir. Le jeune défenseur est apprécié par Bruno Genesio, qui semble sensible à son potentiel et à sa capacité à évoluer dans plusieurs configurations.

Koum peut continuer à progresser sans devoir porter immédiatement une responsabilité trop importante. La présence d’Emerson et Garcia lui offre un contexte plus favorable : il peut obtenir progressivement du temps de jeu, notamment en coupe ou en Europe, sans être propulsé titulaire par défaut.

À gauche, l’OM possède ce qui lui manque ailleurs : un titulaire identifié, une doublure expérimentée et un jeune à développer.

Un poste cohérent au milieu des manques

Le poste de latéral gauche n’est peut-être pas le sujet le plus spectaculaire de l’actualité marseillaise. Il est pourtant l’un des rares à avoir été construit avec une hiérarchie lisible.

Emerson apporte la fiabilité, Garcia la profondeur d’effectif et Koum une perspective à plus long terme. Aucun de ces joueurs ne résoudra à lui seul les problèmes collectifs de l’OM, mais leur complémentarité permet au moins à Genesio de disposer de plusieurs solutions naturelles.

À l’heure où Marseille doit bricoler dans l’entrejeu et sur le côté droit, cette stabilité mérite d’être soulignée. Tout n’est pas à reconstruire dans cet effectif.

Au milieu des nombreux trous laissés par le mercato, l’OM peut au moins s’appuyer sur un côté gauche défensif correctement armé.