OM : Un énorme coup dur pour Kolasinac !

Lors du match face au Stade Rennais, Sead Kolasinac se serait fait cambriolé son domicile ce vendredi ! Un coup dur pour l’international bosnien qui brille à l’OM depuis le début de l’année 2023.

Ce vendredi, Sead Kolasinac a subi un cambriolage d’après les informations de 20 minutes ! Le latéral gauche, qui était sur le terrain pour affronter le Stade Rennais en 16e de Coupe de France avec l’OM, n’a donc pas pu intervenir pour éviter cela.

Sa femme et sa fille « traumatisées »

« Les faits se sont déroulés alors que Sead Kolasinac était sur la pelouse du stade Vélodrome, mais selon nos informations, sa compagne et sa fille étaient présentes lorsque les malfrats se sont introduits dans le domicile du joueur. Ces dernières seraient « traumatisées » par l’intrusion, même si elles n’ont pas subies de violences physiques, et le joueur a insisté pour trouver une solution afin garantir la sécurité de sa famille au plus vite. » Source : 20Minutes (23/01/23)

Le domicile du défenseur de l’Olympique de Marseille, Sead Kolasinac, a été cambriolé vendredi soir alors que l’OM au Vélodrome en Coupe de France https://t.co/gbR1WqKU9w — 20 Minutes (@20Minutes) January 23, 2023

Le club est très content de Kolasinac et pense à le faire prolonger — Mourad Aerts

Une information confirmé par RMC Sport il y a quelques jours. « les deux parties ont prévu de se voir très prochainement pour évoquer une prolongation de contrat. Le joueur se sent bien à Marseille, il est épanoui, fan de l’ambiance du Vélodrome, de la vie en Provence et… séduit par les ambitions du club. Il a la sensation d’avoir retrouvé son meilleur niveau et le plaisir de jouer. Aussi bien au sein de l’OM que du côté du joueur, on souffle que l’idée de base est que Kolasinac poursuive son aventure à l’OM. » A suivre…

⚪🔵 INFO RMC Sport : Après des débuts difficiles, Sead Kolasinac convainc de plus en plus à l’OM. Au point qu’il est désormais question d’une prolongation de contrat pour le défenseur, dont le bail expire en juin prochain https://t.co/xFymFcSzh5 — RMC Sport (@RMCsport) January 18, 2023

