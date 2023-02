OM : Un énorme coup dur pour le PSG ! 2 sorties sur blessures dont Neymar !

Le PSG affronte le LOSC ce dimanche après-midi. Deux joueurs sont sortis sur blessure pour les Parisiens à une seconde du Clasico au Vélodrome face à l’OM !

Ce dimanche à 13h, le PSG recevait le LOSC pour la rencontre de la 24e journée de Ligue 1. Neymar est sorti sur blessure, sur civière lors de ce match ! Nuno Mendes a également dû céder sa place à Juan Bernat en première période. Deux énorme coup dur pour les Parisiens avant de venir au Vélodrome pour le deuxième clasico du mois de février !

Touché à la cheville droite, Neymar est contraint de sortir sur civière… Encore un coup dur pour Paris 😰🤕#PSGLOSC pic.twitter.com/JTuFPQDSuV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 19, 2023

Cela ne s’annonce pas le fait de vouloir être champion

»S’il y a un joueur dans cette équipe là, aujourd’hui, qui ne croit pas au titre de champion, il faut qu’il arrête de jouer à l’OM. Cela m’énerve cette histoire du fait qu’ils doivent annoncer qu’ils veulent gagner le titre. Cela ne s’annonce pas que tu veuilles être champion. Tu vis pour être champion. Il y a quinze jours, au soir de Nice, on disait que ceux qui pensaient que l’OM pouvait être champion ils sont beaux. Et une semaine après on refait ce même débat. Tu portes le maillot de l’OM, tu es à 5 points du PSG, en faisant les matchs qu’il faut. Et encore plus depuis qu’ils ont battu Paris en coupe de France. Dans 10 jours tu as un match où tu les reçois chez toi et où tu peux revenir à 2 points. Si tu me dis qu’il y a des joueurs dans cette équipe là qui pensent qu’ils ne peuvent pas être champion. Il ne faut pas qu’ils portent le maillot de l’OM, c’est tout. Je ne comprends pas pourquoi il faut que des joueurs annoncent qu’ils veulent être champion. Ca ne change rien dans ta gestion des matchs, dans ta gestion de l’entrainement et dans ta gestion de ta vie. » Eric Di Meco – Source : Rothen s’enflamme/RMC (13/02/2023)