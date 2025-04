OM : Un évènement spécial pour les 125 ans du club !

L’Olympique de Marseille annonce ce mercredi que le 2 mai sera organisé un évènement spécial pour les 125 ans du club !

Communiqué de l’Olympique de Marseille

Cet événement unique réunira les supporters, les légendes du club et tous ceux qui ont contribué à écrire les plus belles pages de son histoire. Parmi les nombreuses initiatives prévues, une rencontre sans précédent opposera deux équipes mêlant différentes générations d’anciennes gloires du club.

Des héros du doublé de 1972 à ceux du début des années 90, des acteurs du centenaire ou du titre de champion 2010 en passant par les protagonistes des épopées européennes de 2004 ou 2018 et de bien d’autres encore, ce sont plus d’une centaine d’anciens olympiens qui seront réunis sur le terrain et autour pour cette soirée exceptionnelle de partage et de transmission entre toutes les générations.

Les spectateurs auront ainsi l’opportunité de revivre des émotions au plus près des grandes légendes de l’Olympique de Marseille, dont certaines rechausseront les crampons et fouleront de nouveau la pelouse qui les a vus briller sous la tunique olympienne. Une soirée qui fera date dans l’histoire du club !

La présence des nombreuses anciennes gloires olympiennes sera d’ailleurs progressivement dévoilée sur les plateformes du club à l’approche de cette soirée 100% olympienne, le 2 mai prochain. Les supporters de l’OM auront aussi l’opportunité exceptionnelle de participer à un vote en ligne pour choisir et composer eux-mêmes les deux équipes qui s’affronteront sur le terrain.

Avant le coup d’envoi et tout autour de la rencontre, de très nombreuses animations et festivités en lien avec l’histoire du club se tiendront également pour faire de cet événement un moment inoubliable.

Les membres Peuple Bleu&Blanc bénéficieront d’un accès prioritaire à la billetterie, à partir de ce mercredi à 14h. L’ouverture de la vente au grand public aura lieu le vendredi 4 avril à 14h.