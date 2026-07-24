OM : un gros match pour conclure la préparation estivale !

L’information a été confirmée par L’Équipe en fin de matinée : l’Olympique de Marseille affrontera l’Atlético Madrid le vendredi 14 août au stade Orange Vélodrome. Le coup d’envoi sera donné à 17h30 et la rencontre sera diffusée sur Ligue 1+.

Un remake de la finale d’Europa League

La dernière confrontation entre Marseillais et Colchoneros remonte à 2018, lorsque les deux équipes s’affrontaient en finale de l’Europa League, au Groupama Stadium de Lyon. La soirée avait rapidement viré au cauchemar pour les Olympiens : après un raté de Valère Germain d’entrée de jeu (4e minute), Marseille perdait Dimitri Payet sur blessure aux alentours de la demi-heure de jeu. La suite de la rencontre avait tourné à l’avantage de l’Atlético Madrid, porté par un Antoine Griezmann des grands soirs, auteur d’un doublé lors de la victoire 3-0 des Madrilènes.

Au cours des dernières saisons, l’Olympique de Marseille a pris l’habitude d’affronter des équipes espagnoles lors de sa préparation estivale. Le dernier match amical au Vélodrome face à une écurie de Liga remonte à août 2021, lorsque les hommes de Jorge Sampaoli avaient été opposés à ceux d’Unai Emery (Villarreal). Une victoire 2-1 qui avait permis aux Marseillais d’aborder le début de championnat avec davantage de confiance.

À noter également qu’avant cet affrontement face à l’Atlético Madrid, l’OM sera confronté à l’Athletic Bilbao, une équipe habituée à la Ligue Europa, compétition pour laquelle les Olympiens sont eux aussi qualifiés la saison prochaine. Deux matchs intéressants pour les hommes de Bruno Genesio, qui devront engranger de la confiance avant un début de championnat délicat, marqué par des affrontements contre Strasbourg, Rennes, Paris FC, le PSG et Monaco lors des cinq premières journées de Ligue 1.

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Genesio, celui qui a trouvé la formule face à Simeone

C’est l’un des exploits à mettre au crédit du nouvel entraîneur olympien. Bruno Genesio avait réussi à battre les Colchoneros de Diego Simeone en Ligue des Champions avec le LOSC, s’imposant 3-1 au Wanda Metropolitano de Madrid.

Interrogé sur ses différents exploits lors de sa conférence de présentation le 15 juillet, “Pep Genesio” avait insisté sur l’esprit d’équipe qui avait prévalu dans ces échéances palpitantes : « Je crois qu’on ne bat jamais un entraîneur ou une équipe tout seul. Si par le passé mes équipes ont réussi à battre d’autres réputées plus fortes, c’est aussi grâce au supplément d’âme que mes joueurs ont trouvé. » Une déclaration qui illustre la mentalité que Bruno Genesio attend de ses joueurs à l’Olympique de Marseille : une équipe collective, où chacun se bat pour les autres afin d’avancer ensemble.

La venue de Bruno Genesio pourrait permettre à l’OM d’obtenir de meilleurs résultats face à des équipes du calibre de l’Atlético Madrid. Ayant déjà trouvé les clés pour contrarier des entraîneurs comme Diego Simeone ou Carlo Ancelotti (ex-entraîneur du Real Madrid), Bruno Genesio pourrait apporter une nouvelle approche tactique et un état d’esprit basé sur l’équilibre et le calme, deux qualités nécessaires pour affronter les écuries du Top 5 européen.

Paul Laffisse