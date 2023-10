OM : Un gros problème en attaque ! INSUFFISANTS, GROS DOUTES avant l’AEK Athènes !

Rendez-vous à 17h30 ce lundi en direct du studio pour un nouvel opus de Débat Foot Marseille. Nos journalistes sur le plateau sont Nicolas Filhol, Rayane Benmokrane et nos invités, le retour de Yacine Youssfi et Jean-Charles De Bono ! Focus sur l’actu de l’OM et les matchs à venir ! Préparez vos questions pour la FAQ.

Décrassage : Nice – OM (1-0)

– Analyse à froid

– Fait du match

– Man & Merguez

– Résultats et classement / Blessure Clauss et Lopez

Gros débat : Une attaque neuve qui ne démarre pas

Longoria a laissé filer Alexis Sanchez (libre), Cengiz Ünder (Fener, 15M€), Dimitri Payet (libre), Russlan Malinovskyi (prêt Genoa). Sans compter les départs définitifs de Suarez et Milik.

L’OM a ensuite recruté Iliman Ndiaye (17M€), Ismaïla Sarr (13M€), Joaquín Correa et Pierre-Emerick Aubameyang.

3 buts, 1 pd pour Sarr, 1 but et 2pd pour Ndiaye, 1 buts et 2 pd pour Aubam et 0 pour Correa.

Bilan insuffisant, quels espoirs ? Quels gros doutes ?

Quid de Vitinha ?

Les paris avec Parions Sport

Avant match OM – AEK

Match capital, point sur le classement

L’AEK a encore gagné ! (Dernier onze)

Quel onze pour l’OM ? Quel milieu ?

Vélodrome encore plein, les joueurs vont devoir être à la hauteur !