OM : Un gros retour face à l’ASSE !

À moins d’une journée avant le choc contre l’ASSE, l’équipe de l’OM se présente au complet, mis à part Faris Moumbagna, absent de longue date.

Les Olympiens affichent une bonne santé générale, profitant des retours d’Amine Harit et de Geoffrey Kondogbia pour consolider leur effectif avant ce classique décisif du championnat de France. Valentin Rongier, malade la semaine dernière est lui aussi présent…

Rongier de retour, le groupe au complet (excepté Moumbagna)

🎙️ « Je ne suis pas encore content à 100%, on peut encore être meilleurs. »#DeZerbi : « Je ne suis pas encore content à 100%, on peut encore être meilleurs. On s’est amélioré sur beaucoup de choses. Sur la ligne défensive, la hauteur de la ligne… On est très courageux et très… pic.twitter.com/7yiYb2Q4dy — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 14, 2025



Lors d’une séance d’entraînement à La Commanderie ce vendredi, l’ambiance était au beau fixe. Le technicien italien, Roberto De Zerbi, a mené sa dernière session de préparation avec dynamisme, organisant un tournoi ludique à trois équipes sur terrain réduit, signe d’une cohésion et d’un esprit combatif renforcés. « Je ne suis pas encore content à 100%, on peut encore être meilleurs. On s’est amélioré sur beaucoup de choses. Sur la ligne défensive, la hauteur de la ligne… On est très courageux et très efficace dans la gestion du ballon. On comprend quand il faut plus jouer dans l’axe ou sur les côtés. On attaque toujours la surface à plusieurs. Le pressing haut est également très important. Mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer », a-t-il déclaré plus tôt en conférence de presse.

En plus de leur récupération sportive, les Olympiens se montrent revigorés par leurs deux récents succès face à Lyon et Angers, et bénéficient d’une avance confortable de six points sur leur poursuivant, Nice et Monaco. Ces résultats renforcent la confiance collective et la motivation de toute l’équipe en vue d’une confrontation cruciale face aux visiteurs.

Par ailleurs, le club marseillais continue de séduire ses supporters, notamment grâce à l’impact des recrues hivernales Gouiri et Bennacer. Ainsi, en dépit de l’absence de Faris Moumbagna, la formation se présente comme l’une des plus équilibrées et motivées du championnat, prête à défendre ses couleurs dans un duel qui promet d’être riche en émotions. Les supporters attendent avec impatience ce match décisif, espérant une victoire éclatante qui consolidera la suprématie dans la capitale.