OM : un groupe de 21 Marseillais dévoilé… sans Aguerd ni Murillo avec 2 minots !

L’Olympique de Marseille a communiqué un groupe de 21 joueurs pour la réception de Newcastle en Ligue des champions, et comme pressenti, Nayef Aguerd ainsi que Amir Murillo sont absents. Ces deux joueurs étaient annoncés forfaits : Aguerd souffre d’une pubalgie, selon les propos de Roberto De Zerbi. Murillo, quant à lui, est toujours impacté par une lésion musculaire à la cuisse, problème survenu pendant la trêve internationale.

L’absence de ces deux éléments affaiblit particulièrement la défense marseillaise : Aguerd, pilier central, est un cadre important, et Murillo, défenseur latéral, manquera à l’appel. Le coach Roberto De Zerbi devra donc adapter son dispositif. Par ailleurs, l’infirmerie s’alourdit : Facundo Medina, un autre défenseur, a rechuté dans sa blessure à la cheville, ce qui complique encore plus la gestion de l’effectif.

Le groupe pour #OMNUFC !

Gouiri, Medina, Traoré, Aguerd et Murillo forfaits !

Les jeunes Bakola et Mmadi présents !



Ce groupe restreint de 21 joueurs reflète les difficultés médicales de l’OM à l’aube d’un match crucial dans la course à la qualification en Ligue des champions. De Zerbi mise désormais sur les joueurs disponibles pour compenser ce manque de profondeur avec notamment les retour de Balerdi, Weah ou encore Kondogbia alignés face à Nice vendredi..

