OM : Un hommage des supporters marseillais pour Mandanda ?

Comment Mandanda sera t-il accueilli par le Vélodrome ce dimanche à l’occasion d’OM vs Rennes ? A priori de la meilleure des manières !

Comment va être reçu Steve Mandanda ? Selon RMC, « la chanson à la gloire de Mandanda Il Fenomeno devrait être entonnée avant le match lorsqu’il viendra s’échauffer et sûrement à la fin du match car Mandanda ira évidemment saluer les groupes de supporteurs avant de s’arrêter devant les journalistes marseillais pour peut-être se livrer un peu plus sur la fin de son histoire d’amour avec l’OM. »

J’espère et je sais que les supporters vont l’accueillir comme il se doit, chez lui

« Je suis très content de le revoir, ça va me faire un peu bizarre de jouer contre lui, racontait t-il vendredi en conférence de presse. Personnellement avec Steve, j’échange souvent sur les réseaux ou nos numéros. Je l’ai félicité pour sa passe décisive. Je suis très proche de lui, il m’a beaucoup aidé à mon arrivée. Steve c’est Steve, on sait tous ce qu’il a fait pour ce club, l’amour qu’il a eu et qu’il a encore pour ce club. J’espère et je sais que les supporters vont l’accueillir comme il se doit, chez lui ». Pape Gueye – source : Conférence de presse (16/09/2022)