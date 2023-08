OM : un joueur fait ses adieux temporairement

L’olympique de Marseille terminait sa tournée de matchs amicaux hier contre le Bayer Leverkusen. Un match qui s’est sonné par une défaite 2-1. Le coach Marcelino a beaucoup fait tourner durant la rencontre. Notamment Pape Gueye qui a pu faire son retour au Vélodrome avant de purger sa suspension.

Les matchs de préparation sont finis pour l’Olympique de Marseille, place désormais au troisième tour préliminaire de la LDC, mercredi prochain. Et pour faire, les olympiens se passeront d’un joueur qui a brillé durant cette préparation, Pape Gueye. Le sénégalais débutera sa suspension de 4 mois suite à ses problèmes juridiques avec le club anglais de Watford.

L’OM blanchi par le TAS

L’ancien du FC Séville aurait pu ne pas être le seul sanctionné dans cette affaire. Puisque l’Olympique de Marseille avait été suspendu de recrutement 12 mois. Une sanction qui aurait été terrible pour le club qui avait fait appel auprès du TAS. Cette dernière instance avait choisi de lever l’interdiction de recrutement, mais de condamner le joueur d’une amende de 2,5M€ à Watford et d’une suspension de 4 mois. Cette dernière commencera début août.

Une affaire qui dure depuis 2020

Pour rappel, à l’été 2020, le vainqueur de la CAN évoluait au Havre en ligue 2. À la fin de la saison, il signe un contrat avec Watford avant de faire volte-face et de signer à l’Olympique de Marseille. Un revirement qui n’a pas plu au club anglais qui a porté l’affaire devant la FIFA fin février 2021. L’OM et le joueur sont punis par la plus grande instance du football. Mais l’affaire ne s’arrête pas là. L’OM fait appel devant le TAS pour au final être blanchi dans cette affaire qui aurait pu mettre à mal les plans de Pablo Longoria.

Pape Gueye accepte sa suspension

Le match d’hier était le dernier du Sénégalais avant au moins décembre prochain. Ce dernier a communiqué sur son Instagram en exprimant sa fierté de retrouver le maillot marseillais et en remerciant les supporters pour leurs messages de soutien.

« Un plaisir d’avoir pu revêtir ce maillot symbolique dans ce si bouillant stade, maintenant place au travail afin de revenir encore plus fort de cette période de suspension. Merci pour vos messages de soutiens. À très bientôt »

Pape Gueye pourrait avoir sa chance

L’ancien Havrais s’est distingué durant sa préparation, mais aussi durant son prêt au FC Séville où il a fait ses preuves. Un passage dans le club andalou que n’ont pas loupé les dirigeants marseillais. Javier Ribalta exprimait en conférence de presse, mi-juillet, qu’il était un des seuls joueurs à revenir de prêt qui pourra jouer.

#Ribalta : « Touré rejoindra le groupe. Les autres joueurs (Lirola, Amavi, Konrad, Ben Seghir) ne resteront pas avec nous, on doit trouver une solution. Le seul qui pourrait avoir une chance, c’est Pape Gueye parce qu’il a bien joué à Séville. » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 4, 2023

