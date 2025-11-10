OM : Un joueur marseillais dans l’équipe type de la J12 de Ligue 1 !

Arthur Vermeeren, milieu belge de l’Olympique de Marseille, a été sélectionné dans l’équipe type de la 12e journée de Ligue 1, publiée par L’Équipe. Le jeune joueur de 20 ans s’est distingué lors de la victoire de l’OM face à Brest samedi au Vélodrome, confirmant son rôle grandissant au sein du club phocéen.

Vermeeren récompensé pour sa prestation contre Brest

Lors de cette rencontre, Vermeeren a livré une prestation complète, combinant activité, rigueur défensive et qualité technique. Le milieu belge a été particulièrement impressionnant par son volume de jeu : il a parcouru 6,1 kilomètres en première mi-temps, soit le total le plus élevé parmi les vingt-deux acteurs sur le terrain. Cette performance illustre sa capacité à couvrir le milieu de terrain tout en participant activement au pressing.

Le jeune joueur a également été décisif dans le contre-pressing marseillais. Ses récupérations hautes à la 11e et à la 12e minute ont empêché Brest de relancer proprement, mettant en lumière son influence sur le jeu de son équipe. Sa lecture du jeu et sa capacité à relancer proprement ont été saluées par les observateurs, confirmant son rôle clé dans l’entrejeu de l’OM.

Une équipe type dominée par les Lensois

Si Arthur Vermeeren figure parmi les meilleurs de la journée, l’équipe type de la J12 est largement dominée par les joueurs du RC Lens, vainqueur 4-1 à Monaco. Parmi les Lensois distingués, on retrouve l’ancien Marseillais Florian Thauvin, Wesley Said, Odsonne Edouard ainsi que le gardien Risser, tous auteurs de prestations remarquables. Cette domination souligne la solidité et l’efficacité collective des Lensois lors de cette journée de Ligue 1.

Pour l’OM, la sélection de Vermeeren dans l’équipe type représente une belle reconnaissance de sa progression et de sa capacité à s’imposer dans le milieu de terrain marseillais, à seulement 20 ans. Son influence sur le jeu phocéen pourrait encore croître dans les prochaines semaines, alors que l’Olympique de Marseille poursuit sa saison en championnat.