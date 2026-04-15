OM : Un journaliste annonce des contacts avec un directeur sportif italien !

En quête d’un nouveau cadre dirigeant, l’Olympique de Marseille explore plusieurs profils pour le poste de directeur sportif. Selon le journaliste italien Matteo Moretto, le nom de Cristiano Giuntoli figure parmi les options étudiées. Une piste crédible, dans un contexte de réorganisation interne.

Une réflexion en cours à l’OM

La recherche d’un directeur sportif constitue l’un des dossiers structurants de l’Olympique de Marseille en vue de la prochaine saison. Le club phocéen souhaite consolider son organigramme afin de mieux structurer sa politique sportive et son recrutement, dans un environnement toujours plus concurrentiel en Ligue 1 et sur la scène européenne.

Dans ce contexte, Matteo Moretto, journaliste reconnu pour ses informations sur le mercato, affirme que Cristiano Giuntoli fait partie des profils ciblés. L’ancien dirigeant de Juventus dispose d’une solide réputation après ses passages réussis en Italie, notamment pour sa capacité à bâtir des effectifs compétitifs.

Un profil courtisé en Europe

Selon les informations relayées, la concurrence s’annonce réelle dans ce dossier. Matteo Moretto indique :« Cristiano Giuntoli est l’un des noms probables pour l’avenir de l’OM. Le dirigeant est un nom chaud également à Rome où il jouit de l’estime des Friedkin et de Gasperini, mais il s’est aussi ouvert à une carrière à l’étranger. Contacts en Premier League et précisément avec l’OM. »

Cristiano Giuntoli è uno dei nomi papabili per il futuro del Marsiglia. Il dirigente è un nome caldo anche a Roma dove gode della stima dei Friedkin e di Gasperini, ma ha aperto anche a una carriera all’estero. Contatti in Premier e proprio con l’OM. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 15, 2026



Le dirigeant italien serait également apprécié du côté de AS Roma, où la famille Dan Friedkin et Gian Piero Gasperini suivent son profil avec attention. Cette ouverture à une expérience hors d’Italie pourrait jouer en faveur de l’OM, même si des clubs de Premier League seraient également positionnés.

À ce stade, aucune officialisation n’a été faite par l’Olympique de Marseille. Le dossier reste en phase exploratoire, mais il confirme la volonté du club de s’appuyer sur un profil expérimenté pour structurer son projet sportif.