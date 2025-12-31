OM : un maillot Signé par Dimitri Payet à gagner !

Alors que Dimitri Payet vient d’être élu meilleur milieu offensif de l’OM du XXIe siècle par les supporters, l’actualité du club est riche en ce dernier jour de l’année. Entre bilan de mi-saison, projection sur 2026 et jeu-concours exceptionnel, l’équipe de Débat Foot Marseille fait le point.

Un plébiscite historique pour Dimitri Payet

La reconnaissance du public marseillais envers Dimitri Payet reste intacte. Lors d’une consultation organisée par La Provence, le meneur de jeu réunionnais a été désigné meilleur milieu offensif de l’OM depuis l’an 2000 avec 67 % des suffrages, devançant largement Samir Nasri (28 %).

Très ému par cette distinction, le joueur de 38 ans a réagi avec émotion :

« C’est pour moi un immense honneur… Mon quotidien, aujourd’hui à Marseille, me donne l’impression que je ne suis jamais parti et ça, c’est grâce aux supporters. »

Bilan de mi-saison : Le replay de Débat Foot Marseille

Dans le sillage de cette actualité, l’équipe de Football Club de Marseille s’est réunie pour analyser en profondeur cette première partie de saison 2025/2026. Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et le consultant Jean-Charles De Bono reviennent sur les performances marquantes sous l’ère Roberto De Zerbi.

Au programme de ce numéro spécial :

Retour sur les derniers résultats : L’analyse du large succès face à Bourg-en-Bresse (0-6) et le tirage des 16es de finale.

Le Grand Bilan : Top/Flop des recrues, révélation de la saison, le taulier de l’effectif et l’onze idéal de cette première phase.

Projections 2026 : Analyse du calendrier de janvier, chiffres de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions, et les enjeux du mercato hivernal.

Retrouvez l'intégralité de l'émission ci-dessous :

🎁 JEU-CONCOURS : Gagnez le maillot signé par Dimitri Payet !

Pour célébrer les fêtes de fin d’année et ce titre honorifique décerné au numéro 10, Football Club de Marseille vous offre la possibilité de remporter un maillot officiel dédicacé par Dimitri Payet.

Comment participer ?

Comment participer ?

S'abonner à la chaîne YouTube FCM : S'abonner ici Commenter l'émission de ce lundi avec la mention : « maillot OM » Mentionner deux amis en commentaire sur le post ci-dessous.

Ne manquez pas cette opportunité unique de posséder une pièce de collection signée par la légende olympienne du XXIe siècle !