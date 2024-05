OM : Un match décisif pour Sternal, Bakola et Sellami ! Quelle heure / chaîne TV?

L’Olympique de Marseille a remporté la Coupe Gambardella sans trois joueurs qui sont avec l’Equipe de France U17. Ils joueront ce lundi soir un match décisif face au Portugal !

Dans le groupe de joueurs qui auraient dû être sur le terrain ce samedi face à l’AS Nancy Lorraine se trouvaient Yanis Sellami, Enzo Sternal et Darryl Bakola. Les trois jeunes joueurs marseillais sont finalement à l’Euro U17 avec les Bleus et joueront ce lundi un match décisif pour la qualification en phase finale. Dans une poule de la mort composée de l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal, ils affronteront les Lusitaniens après avoir perdu face aux Anglais et remporté leur confrontation face aux Espagnols.

Quelle heure / Quelle chaîne TV?

Cette rencontre est à retrouver sur La Chaîne L’Equipe à 19h30. Il est possible de voir cette chaîne sur le site officiel de L’Equipe en streaming sur téléphone ou tablette.

L’annonce de Papin sur les 5/6 jeunes qui peuvent passer chez les pros !

L’OM a remporté la Gambardella et les jeunes ont reçu un bel accueil à Marignane ce samedi soir. Pour Jean-Pierre Papin, les minots ont vraiment beaucoup de qualité et certains peuvent déjà passer le cap d’aller en équipe pro la saison prochaine !

« On a de très bons jeunes qui aspirent à jouer plus haut. Dans la réserve, il y en avait déjà trois ou quatre qui pouvaient mettre le pied à l’étrier immédiatement. Et dans l’équipe qui va jouer la Gambardella, il y en a cinq ou six qui pointent le bout de leur nez déjà. Marco Otero et Yann Daniélou ont réalisé un travail exceptionnel. Ils ont tout réorganisé, ils ont mis beaucoup de rigueur. Ils ont tout séquencé. L’excellence prime. Et beaucoup de joueurs sont d’origine marseillaise, c’est aussi une excellente chose. Cela montre que nous commençons aussi à avoir des jeunes en formation qui vont très bien. On est en train de devenir un centre de formation de référence, c’est l’objectif. On met en avant la jeunesse marseillaise qui est brillante. On fait régulièrement des matches entre promotions qui permettent de voir les progrès de chacun. La réserve a très bien marché, cette saison. Comme les U19 et les U17. Cela signifie qu’on travaille dans le bon sens », a expliqué le Ballon d’Or à Ouest-France avant la finale.