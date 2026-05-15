OM : Un minot marseillais doublement récompensé au Trophée Espoir du Football

L’Olympique de Marseille peut se réjouir de voir l’un de ses plus grands espoirs mis à l’honneur. Ce jeudi soir, à l’occasion de la deuxième édition du Trophée Espoir du Football organisée à l’Orange Vélodrome, Antoine Valero a été sacré meilleur joueur U19 National ainsi que meilleur attaquant de la catégorie.

Auteur d’une saison particulièrement remarquée avec les U19 olympiens, le jeune buteur formé au Burel a inscrit 14 buts en 17 rencontres de championnat. Des performances qui lui ont également permis de découvrir le National 3 avec la réserve marseillaise cette saison.

L’émotion était d’autant plus forte pour le jeune Olympien que son trophée lui a été remis par un certain Dimitri Payet. Présent au Vélodrome pour l’événement aux côtés d’anciens joueurs marseillais comme Alexis Romao, l’ancien capitaine de l’OM a marqué toute une génération de jeunes supporters du club.

« C’est une immense fierté de recevoir ce trophée des mains de Dimitri Payet, sachant que je suis originaire d’ici », a confié Antoine Valero. « J’étais ramasseur lorsqu’il jouait, c’est moi qui lui donnais les ballons. »

Autre satisfaction pour le centre de formation marseillais, Ugo El Kadmiri figure dans l’équipe type U19 de la saison. L’attaquant olympien, qui a récemment découvert la Ligue 1, a lui aussi réalisé une saison très aboutie avec 14 buts en 15 matches.

Malgré ces distinctions, certains jeunes talents marseillais comme Milan Leccese ou encore Samy Bedja n’ont pas été récompensés lors de cette cérémonie organisée au Vélodrome.

Selon les informations de La Provence, plusieurs figures du football français étaient présentes pour saluer le travail des jeunes talents du championnat et mettre en avant la nouvelle génération du football hexagonal.