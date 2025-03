OM : Un nouveau blessé… 5 absents face à Lens !

L’Olympique de Marseille devra faire face à plusieurs absences de taille lors de son déplacement à Lens. Alors que l’équipe de Roberto De Zerbi cherche à enchaîner les bonnes performances, les blessures et les suspensions viennent compliquer la tâche du technicien italien.

Le principal absent est Amir Murillo, touché aux ischio-jambiers. Le latéral droit souffre d’une lésion à une cuisse et sera absent plusieurs semaines. Son forfait est un coup dur pour l’OM, qui perd un élément important dans son couloir droit.

Autre problème pour De Zerbi, la rechute d’Amine Harit. Le milieu offensif, qui enchaîne les soucis physiques cette saison, est de nouveau touché au mollet. Son indisponibilité représente un vrai casse-tête pour l’entraîneur marseillais, qui comptait sur son apport créatif pour dynamiser l’attaque olympienne.

Harit et Murillo blessés !

En défense, le défenseur central Derek Cornelius sera suspendu pour cette rencontre. Kondogbia occupera le poste mais le coach n’aura pas énormément de solutions à ces postes défensifs.

Quelques notes positives toutefois : Faris Moumbagna et Robinio Vaz se rapprochent d’un retour progressif. Leur intégration dans le groupe pourrait offrir des solutions supplémentaires dans les prochaines semaines.

Face à Lens, une équipe solide et bien organisée, l’OM devra faire preuve de résilience et trouver des solutions pour pallier ces absences. Roberto De Zerbi devra sans doute revoir ses plans tactiques et s’appuyer sur son banc pour espérer un résultat positif au Stade Bollaert.

« Nous devons nous adapter et montrer que nous avons un groupe capable de répondre présent malgré les absences », pourrait être la devise du coach italien à l’approche de ce choc crucial pour les ambitions marseillaises en championnat.