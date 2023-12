OM : Un nouveau club partenaire !

L’Olympique de Marseille continue son programme OM Next Generation et étend son partenariat avec un 32e club ce samedi comme l’annonce La Provence.

L’OM tente de renouer le lien avec les clubs de la région avec son programme OM Next Generation. Depuis quelques années maintenant, les partenariats se sont étendus à une trentaines de clubs. Ce samedi, un 32e a signé un nouveau partenariat avec l’OM ! La Provence a interrogé le directeur sportif du Carnoux FC qui vient de s’engager avec les dirigeants marseillais autour du programme OM Next Generation.

« Cette signature était dans les cartons depuis quelques mois. Elle est la suite logique de ce que nous avons entrepris dans notre pôle jeunes et avec nos éducateurs. Ce partenariat vient apporter une dimension nouvelle à travers l’expertise d’un club professionnel tel que l’OM. Faire progresser nos éducateurs, avoir un œil et des conseils sur une méthodologie. Dans le cadre de ces échanges récurrents, franchir un nouveau cap dans l’ascension de Carnoux », explique Fabrice Coulomb, directeur sportif du Carnoux FC à la Provence

La formation ? Il y a eu des erreurs de discipline

Pablo Longoria a clairement pointé du les problèmes au centre de formation, il parle notamment de discipline. « La formation est quelque chose de très important. C’est un pilier d’identification du club. C’est un pilier au niveau économique et sportif. Ici à l’OM, c’est un problème, il faut l’analyser. Oui, il faut changer, on a pris des décisions fortes et on va continuer car je crois que c’est nécessaire. Il y a eu des erreurs de discipline, c’était inacceptable et même honteux. Dans la vie, sans discipline, c’est impossible de faire des choses. Puis il y a les infrastructures. On a un projet pour changer les choses. On doit renforcer les valeurs, le niveau. L’exigence sera plus grande. »

