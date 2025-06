OM : Un nouveau directeur général officiellement nommé !

L’OM vient d’officialiser la nomination d’Alessandro Antonello au poste de Directeur Général. Voici le communiqué du club olympien.

L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Alessandro Antonello en tant que Directeur Général. Ce recrutement, mené par Pablo Longoria avec la participation du Conseil de Surveillance et l’approbation du propriétaire Frank McCourt, s’inscrit dans le projet porté par le club visant à l’ancrer durablement parmi les 24 meilleurs clubs européens, tant sur le plan sportif qu’institutionnel. Alessandro Antonello devient membre du Directoire de l’Olympique de Marseille au même titre que le Président Longoria et qu’Alban Juster, Directeur General – Finance & Compliance.

Au sein de l’Olympique de Marseille, Alessandro Antonello prendra en charge le développement économique du club. Il conduira la stratégie d’augmentation et de diversification des revenus, veillera à valoriser pleinement le potentiel de l’Orange Vélodrome, à accélérer la transformation digitale du club et à renforcer le rayonnement international de la marque OM, dans une logique de gestion durable et responsable. En étroite coordination avec les équipes de direction, il jouera un rôle central dans la mise en œuvre du projet de croissance et de bonne gestion porté par le propriétaire et la présidence du club.