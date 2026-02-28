OM : Un nouveau président par intérim pour succéder à Longoria !

À la veille d’un Olympico crucial en Ligue 1, l’Olympique de Marseille clarifie sa gouvernance. Selon le JDD et confirmé par La Provence, Alban Juster va être nommé président par intérim du club. Une décision qui s’inscrit dans la réorganisation actée par l’actionnaire Frank McCourt le 17 février.

Alban Juster, une nouvelle étape dans la réorganisation de l’OM

À moins de vingt-quatre heures d’un match déterminant pour la suite de la saison en Ligue 1, l’Olympique de Marseille avance aussi sur le terrain institutionnel. D’après une information du Journal du Dimanche (JDD), Alban Juster (36 ans), jusque-là directeur administratif et financier du club, va être nommé président par intérim lors d’une réunion du conseil de surveillance.

Cette décision intervient après la réorganisation annoncée le 17 février par l’actionnaire Frank McCourt. L’Américain avait alors conforté Medhi Benatia dans ses fonctions de directeur sportif, malgré la démission annoncée de ce dernier trois jours plus tôt, et recentré les missions de Pablo Longoria sur des tâches exclusivement institutionnelles.

Dans le JDD, Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance et CEO de McCourt Global, justifie ce choix : « Alban connaît parfaitement les équilibres économiques et institutionnels. Il nous permettra d’assurer la continuité de notre plan de trois ans. »

🚨 Exclusif : le board de Olympique de Marseille va nommer ce soir le DG financier de l’OM à la présidence intérimaire du club pour succéder à Pablo Longoria. Les dirigeants, dont Medhi Benatia, s’expriment pour la 1re fois après la crise de février. Infos à retrouver sur @leJDD pic.twitter.com/yvDWTHtSz1 — Jean-François Pérès (@jfperes) February 28, 2026

Une présidence intérimaire avant un recrutement définitif

Déjà, ce jeudi, Alban Juster avait remplacé Pablo Longoria auprès du Collège de Ligue 1 de la LFP. Sa nomination par intérim marque une nouvelle étape dans la transition engagée par l’OM.



Un cabinet de recrutement doit désormais être mandaté afin de désigner un président de plein exercice pour la saison prochaine. En parallèle, l’avenir de Pablo Longoria, en poste depuis cinq ans à la tête du club marseillais, apparaît de plus en plus incertain dans ce contexte de profonde restructuration.

En pleine saison de Ligue 1, l’OM gère ainsi un double défi : sportif, avec un Olympico déterminant, et institutionnel, avec une gouvernance en pleine recomposition.