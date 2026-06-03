OM : un nouveau role pour Shéhérazade Semsar-de Boisséson, Vincent Labrune sous pression ?

L’Olympique de Marseille pourrait renforcer son influence au sein des instances du football français. Selon les informations de L’Équipe, Shéhérazade Semsar-de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance de l’OM, est attendue au conseil d’administration de la LFP. Une arrivée qui pourrait rebattre certaines cartes au sein de l’instance dirigée par Vincent Labrune.

L’OM va récupérer le siège laissé vacant par Pablo Longoria

Le football français s’apprête à vivre un changement important dans sa gouvernance. Une assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel est programmée ce mercredi à Paris afin de renouveler deux sièges du conseil d’administration devenus vacants après les départs de Pablo Longoria et de Fabrice Bocquet de leurs fonctions respectives.

D’après les informations de L’Équipe, deux candidatures ont été déposées pour ces postes : celle de Pascal Robert, directeur général du Stade Brestois, et celle de Shéhérazade Semsar-de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille.

Étant les seuls candidats déclarés, les deux dirigeants devraient logiquement être élus lors du vote prévu dans l’après-midi.

Une voix influente qui ne cache pas ses désaccords avec la LFP

Cette nomination marquerait une nouvelle étape dans l’implication de Shéhérazade Semsar-de Boisséson au sein des instances du football français. Depuis plusieurs mois, la dirigeante marseillaise s’est imposée comme l’une des personnalités les plus actives dans les débats autour de la gouvernance de la Ligue.

Toujours selon L’Équipe, elle s’est régulièrement montrée critique à l’égard de certaines orientations prises par la LFP et de la gestion menée par son président Vincent Labrune, notamment dans le dossier sensible des droits audiovisuels du football français.

Son arrivée au conseil d’administration pourrait ainsi offrir à l’OM une représentation forte au sein de l’instance décisionnaire de la Ligue, à un moment où les clubs cherchent des solutions pour sortir de la crise économique qui touche le football professionnel.

Un rôle stratégique pour défendre les intérêts de l’OM

Dans un contexte marqué par les difficultés financières de nombreux clubs français, la présence de Shéhérazade Semsar-de Boisséson au conseil d’administration apparaît comme un enjeu stratégique pour l’Olympique de Marseille.

Très proche des dossiers institutionnels du club, la dirigeante pourrait porter la voix marseillaise sur plusieurs sujets majeurs : la répartition des droits télévisés, la gouvernance du football français ou encore les réformes économiques à venir.

Son élection attendue mercredi constituerait également un signal fort envoyé par l’OM, désireux de peser davantage dans les décisions qui façonneront l’avenir du football français dans les prochaines années.