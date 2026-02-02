Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Un possible retour d’Emerson et deux grosses incertitudes face à Rennes !
OM Actualités

OM : Un possible retour d’Emerson et deux grosses incertitudes face à Rennes !

Par La Redaction FCM -

En conférence de presse ce lundi, Roberto De Zerbi a fait le point sur l’état de son groupe avant le prochain rendez-vous. L’entraîneur de l’OM a évoqué plusieurs situations individuelles, entre blessures et retours espérés. Si certains joueurs restent incertains, une bonne nouvelle pourrait toutefois se dessiner rapidement. Le technicien italien reste attentif à l’évolution de ses effectifs.

 

Aguerd souffre des adducteurs !

 

Présent face aux médias, Roberto De Zerbi a donné des nouvelles de son groupe, touché par plusieurs pépins physiques. « Aguerd pour un problème aux adducteurs et Paixao sorti contre le Paris FC. Emerson devrait rentrer aujourd’hui. Il pourrait être disponible », a indiqué l’entraîneur olympien, laissant planer un doute sur la présence de certains éléments tout en ouvrant la porte à un retour rapide d’Emerson.

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823