OM : un quatrième match de préparation programmé avant la reprise

L’Olympique de Marseille continue de peaufiner sa préparation estivale. Selon les informations du Phocéen, les hommes de Bruno Genesio disputeront un quatrième match amical face à Nîmes, le jeudi 30 juillet à 18 heures, à la Commanderie.

Après les premières rencontres de présaison, l’OM poursuivra sa montée en puissance avec une opposition face au club gardois, pensionnaire de National. Comme le match amical disputé face à Nice, cette rencontre se déroulera à huis clos, sur les terrains de la Commanderie.

Une diffusion réservée aux abonnés

Les supporters marseillais pourront néanmoins suivre cette rencontre en direct. Le club prévoit une diffusion sur ses chaînes YouTube et Twitch, mais celle-ci sera réservée aux abonnés des plateformes officielles de l’OM.

Ce rendez-vous constituera une nouvelle étape importante dans la préparation de Bruno Genesio, qui cherche encore à peaufiner les automatismes de son équipe avant le début de la saison.

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Dernier test avant Bilbao

Ce match face à Nîmes interviendra une semaine avant la réception de l’Athletic Bilbao au stade Vélodrome, une affiche qui devrait offrir une opposition plus relevée aux Olympiens avant la reprise de la compétition officielle.

À noter que le club gardois compte désormais dans ses rangs Oualid Orinel et Karim Tlili, deux joueurs qui avaient participé, il y a deux ans, à la montée du FC Martigues en Ligue 2.

Avec cette nouvelle rencontre inscrite à son programme, l’OM poursuit donc sa préparation estivale en multipliant les oppositions afin d’arriver dans les meilleures conditions pour le lancement de la saison 2026-2027.