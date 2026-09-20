OM : un record historique battu la saison dernière

Le Stade Vélodrome continue de peser lourd dans l’économie de l’Olympique de Marseille. Selon L’Équipe, la saison 2025-2026 a été record en matière de fréquentation, avec 1,58 million de spectateurs cumulés et 80 % de guichets fermés. Une performance remarquable qui confirme la puissance économique et populaire de l’enceinte marseillaise.

Une saison record avec 1,58 million de spectateurs

Dans son édition de ce dimanche, L’Équipe révèle que l’OM a enregistré une année record en 2025-2026 au Stade Vélodrome.

Le club a cumulé 1,58 million de spectateurs sur l’ensemble de la saison, avec une moyenne de 63 029 personnes par rencontre. Autre chiffre marquant : 80 % des matchs se sont joués à guichets fermés.

Ces données confirment une nouvelle fois l’importance du Vélodrome dans le modèle du club, à la fois sur le plan populaire et financier.

Des recettes déjà très élevées les saisons précédentes

Avant ce record, l’OM avait déjà généré des recettes importantes grâce à ses matchs à domicile.

Selon L’Équipe, le club avait encaissé environ 39 M€ en 2022-2023, puis encore 39 M€ en 2023-2024. Même sans Coupe d’Europe, les recettes avaient encore dépassé 30 M€ en 2024-2025.

La saison 2025-2026 a donc franchi un nouveau cap en termes de fréquentation, avec une affluence rarement atteinte dans le football français.

Un enjeu majeur pour l’OM

Le Vélodrome reste ainsi un pilier essentiel du modèle économique marseillais. Billetterie, abonnements, hospitalités et revenus liés aux jours de match représentent une part importante des recettes du club.

Alors que l’affluence connaît un léger recul en ce début de saison, l’objectif pour l’OM sera désormais de préserver cette dynamique et de continuer à faire du Vélodrome l’un des stades les plus fréquentés d’Europe.