OM : Un retour de Rabiot ? Pierre Ménès prend position !

Le dossier Adrien Rabiot continue d’animer l’actualité de l’Olympique de Marseille. Alors que Roberto De Zerbi a ouvert la porte samedi à une possible réintégration du milieu de terrain international français, les réactions se multiplient. Parmi elles, celle de l’ancien journaliste Pierre Ménès, très suivi sur les réseaux sociaux, a retenu l’attention.

Sur son compte X, il a livré son analyse sans détour : « Perso je ne sais pas comment l’histoire Rabiot va se terminer. Mais si il venait à être réintégrer par l’OM ne comptez pas sur moi pour critiquer le club. J’ai toujours trouvé la sanction disproportionnée et puis sportivement le club a besoin du joueur. Et puis pardonner c’est bien aussi parfois. J’aime les happy end. »

Perso je ne sais pas comment l’histoire Rabiot va se terminer. Mais si il venait à être réintégrer par l’OM ne comptez pas sur moi pour critiquer le club. J’ai tjs trouvé la sanction disproportionnée et puis sportivement le club a besoin du joueur . Et puis pardonner c’est bien… — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 24, 2025

Cette prise de position intervient au lendemain de la déclaration forte de De Zerbi, qui avait expliqué : « Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer les choses. » Ces propos avaient surpris la direction, comme l’a confirmé ce dimanche le journaliste Saber Desfarges dans Téléfoot, révélant qu’Adrien Rabiot bénéficie d’un soutien important en interne, aussi bien dans le vestiaire que chez les dirigeants.

Le message de Pierre Ménès illustre un sentiment partagé par une partie de l’opinion : la sanction infligée au joueur a pu sembler sévère au regard de son importance sportive. Avec un effectif marseillais engagé sur plusieurs fronts et une fin de mercato qui approche, la question de sa réintégration reste plus que jamais d’actualité.



Apprécié dans le groupe, respecté par une partie des supporters et désormais défendu publiquement par certaines voix médiatiques, Rabiot pourrait retrouver une place dans l’effectif si un accord est trouvé rapidement. À huit jours de la clôture du marché des transferts, l’OM doit trancher : miser à nouveau sur l’expérience et le talent de l’international français ou entériner définitivement sa mise à l’écart