OM : Un retour important mais toujours un absent dans le groupe pour affronter Tottenham !

L’OM reçoit Tottenham ce mardi (21h) avec un groupe presque au complet. Igor Tudor a communiqué le groupe ce mardi alors que le match va se jouer ce soir. Le coach croate récupère Bailly, blessés face au PSG, mais il doit faire avec l’absence de Gueye et la non qualification de Touré et Dieng.

Deux retours importants pour Tudor : Guendouzi et Clauss sont bien dans le groupe pour affronter le Sporting à Lisbonne ce mercredi ! Malheureusement, Kolasinac n’est pas encore de retour de sa blessure.

Gueye forfait, Bailly de retour !

De plus, Dieng et Touré ne font pas partie du groupe après avoir été mis de côté par l’OM lors de la liste livrée à l’UEFA.

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Gigot, Tavares, Balerdi, Clauss, Kaboré, Mbemba, Kolasinac, Bailly

Milieux de terrain :

Guendouzi, Gerson, Rongier, Veretout

Attaquants :

Payet, Ünder, Suarez, Sanchez, Harit