OM : Un retour mais deux gros absents (dont Payet) dans le groupe pour affronter le LOSC !

Ce samedi l’Olympique de Marseille affronte le LOSC à Lille. Pour ce déplacement, pas de Dimitri Payet dans le groupe appelé par Igor Tudor !

C’est une grande surprise ! Dimitri Payet n’est pas dans le groupe pour affronter le LOSC ce samedi pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. En revanche, Samuel Gigot fait son retour après une blessure. Nuno Tavares est également absent du déplacement à Lille d’après le groupe communiqué par l’OM.

Gardien :

Lopez, Blanco, Simon

Défenseurs :

Balerdi, Gigot, Mbemba, Kaboré, Clauss, Kolasinac, Bailly

Milieux :

Rongier, Guendouzi, Veretout, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants :

Sanchez, Vitinha, Under, Mughe

Igor Tudor :

« On a fait une grande saison. Mon objectif est de tirer le maximum de l’effectif. On a réussi a faire quelques chose de très bien en repartant de zéro. je pense que le public a apprécié, ça va au-delà du classement. »

Via conférence de presse 19/05/2023 #OM #TeamOM pic.twitter.com/pgn9s0OV5Z

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2023