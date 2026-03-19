OM : Un réveil offensif attendu face à Lille et Monaco !

Malgré une remontée au classement et une solidité défensive retrouvée, l’Olympique de Marseille suscite encore des interrogations dans le jeu offensif. Sur La chaîne L’Équipe, Ludovic Obraniak a pointé du doigt un manque d’inspiration avant des échéances cruciales en Ligue 1.

Une efficacité défensive saluée, mais un jeu offensif limité

Lors de l’émission « L’Équipe de Greg », Ludovic Obraniak a analysé les dernières performances de l’Olympique de Marseille, notamment après une victoire laborieuse face à Auxerre. Le consultant souligne d’abord les progrès sous la direction de Habib Beye, notamment sur le plan défensif et au classement.

« Il faut souligner le pragmatisme et le fait d’avoir repris la troisième place aux Lyonnais. C’est notable et c’est à mettre au crédit d’Habib Beye. J’ai regardé le match vendredi, Auxerre m’a fait bien meilleure impression. Il s’en est fallu de très peu pour que l’OM ne le remporte pas. Même pas match nul. Si deux-trois fois les Auxerrois sont un peu plus mariols… c’est aussi pour ça qu’ils sont dans les derniers (16ᵉ). »

Ce constat met en lumière une réalité : malgré les points engrangés, le contenu reste perfectible, notamment dans l’animation offensive, encore jugée trop pauvre.

Lille et Monaco, tests révélateurs pour l’OM

La suite du calendrier s’annonce bien plus exigeante pour l’Olympique de Marseille, avec la réception de Lille OSC puis un déplacement face à AS Monaco. Deux confrontations directes dans la course aux places européennes qui devraient servir de révélateur.

« Je suis curieux de voir parce que, ok, il y avait des équipes largement à leur portée (Toulouse, Auxerre). Maintenant il y a Lille (dimanche) et Monaco (le 05/04) qui arrivent. Là ça va être du solide. D’accord, l’OM défend bien depuis l’arrivée de Beye, mais la devise reste « Droit au but ». Si tu veux gagner contre ces équipes-là, il va falloir avoir un peu plus de suite dans les idées sur le plan offensif. Or ça a été très limité sur le dernier match. »

À l’approche de ces affiches, la capacité de l’OM à se montrer plus créatif et tranchant en attaque sera scrutée de près. Un enjeu majeur pour confirmer les ambitions du club en Ligue 1 et sécuriser une place sur le podium.