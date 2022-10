OM : Un sacré casse-tête à venir pour Tudor !

L’OM va enchainer les matches lors de ce mois d’octobre, Igor Tudor va être dans l’obligation de faire tourner son effectif pour éviter que certains joueurs se retrouvent dans le rouge. Cependant le coach de l’OM va être sacrément embêter aux postes de pistons…

L’OM vient d’entamer le mois d’Octobre de la plus belle des manières en s’imposant 4-1 face au Sporting. Les marseillais vont enchainé par Ajaccio ce samedi, le retour au Portugal face au Sporting puis le PSG, Lens, Francfort et Strasbourg.

Un gros enchainement de rencontres qu’Igor Tudor va devoir passer avec un choix limité au poste des pistons. Nuno Tavares ne dispose pas vraiment de véritable doublure à son poste même si ponctuellement Sead Kolasinac pouvait dépanner à son poste. L’ancien joueur d’Arsenal est blessé pour 3 semaines comme l’a confirmé le coach croate en conférence de presse lundi : « il devrait être absent pendant trois semaines. » En l’absence du piston portugais, Tudor a souvent opté pour changer Clauss de côté, mais l’international français c’est lui aussi blessé face au Sporting.

Kolasinac absent 3 semaines, Clauss blessé… plus de rotation dans les couloirs !

En effet, l’entraineur olympien a confié mardi soir après le match : « il faut qu’on voit, c’est encore difficile à dire. Clauss est touché au mollet ». Selon l’Équipe, Clauss a été touché aux ischios-jambiers droits, la Provence estime que le piston droit pourrait faire son retour assez rapidement. Cependant d’autres sources indique une absence de deux à trois semaines. Tudor ne dispose donc plus que de Tavares à gauche et Kaborè à droite, un problème avec ces matches tous les trois jours surtout à ces postes qui demandent énormément de courses. Cette situation pourrait contraindre le technicien croate à bricoler à ces postes avec Under ou Rongier par exemple…

