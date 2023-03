OM : Un supporter fait une grève de la faim devant la Commanderie pour réclamer le départ d’un joueur !

Les supporters ont été très en colère envers Leonardo Balerdi ce dimanche soir… Un supporter lance une grève de la faim devant la Commanderie ce lundi pour demander son départ !

Le journaliste de L’Equipe Mathieu Grégoire a publié ce lundi une photo d’un supporter qui est devant la Commanderie. Ce dernier s’est installé pour réclamer le départ de Leonardo Balerdi qui a pris un carton rouge ce dimanche face au RC Strasbourg au Vélodrome.

La grève de la faim et le sit-in devant la Commanderie pour réclamer le départ d’un joueur de l’#OM, alors ça, fallait l’inventer pic.twitter.com/MjJBgSve4H — Mathieu Grégoire (@Serguei) March 13, 2023

Riolo dézingue Tudor et Balerdi ! « C’est une faute de l’OM »

L’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de la réception du Racing Club de Strasbourg ce dimanche soir au Vélodrome. Daniel Riolo était sur RMC pour évoquer cette rencontre et n’a pas été tendre avec Igor Tudor et Balerdi.

A LIRE AUSSI : Fan Cam OM – Strasbourg : « Réveillez-vous ! », la colère des supporters marseillais ! Balerdi, Tavares visés !

« Le seul truc que tu peux analyser c’est : quand tu joues à 10 contre 11 et que tu mènes 2-0, le changement que fait Tudor, est-ce qu’il a lieu d’être ou pas? D’enlever les attaquants et donc tu perds une dimension de pressing et ensuite tu ne fais que de subir. Est-ce qu’il s’est dit : ça va passer parce qu’on mène 2-0 et ce n’est pas une équipe dingo en face? Visiblement, ça n’a pas match. Après il faut dire que les deux buts que met Strasbourg, ils peuvent retenter de les marquer, ils ne vont pas les mettre au fond ! Au final, je ne sais pas. A vous de me dire mais je pense que les choix ne sont pas bons. En vouloir à Tudor, ça me semble sévère quand on voit la nature des buts de Strasbourg. Il n’y a rien de cohérent dans le match de ce soir. Ils prennent un point sur Monaco. C’est un gâchis. Balerdi doit faire gaffe. Que ce soit sévère ou pas sévère, la faute est stupide et ça ne sert à rien. Strasbourg, à domicile… Alors que tu connais tous les résultats des concurrents avant le match. C’est une faute. L’OM commet une faute ce soir, clairement. » Daniel Riolo – Source : RMC (12/03/23)