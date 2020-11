OM : « Un Thauvin décisif et impliqué ! »

L’OM s’est imposé 3-1 face au FC Nantes ce samedi soir lors de la 12e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Florian Thauvin.

Ce samedi, l’OM s’est bien repris face au FC Nantes ! Une victoire plus que satisfaisante sur le score de 3-1 avec du jeu, de la percussions et surtout des buts ! Lors de cette rencontre, l’une des satisfactions a été ce milieu à trois avec Boubacar Kamara, Valentin Rongier et Michaël Cuisance.

C’est d’ailleurs l’ancien Nantais qui sert parfaitement Thauvin en début de match pour ouvrir le score et faciliter grandement la suite de la rencontre pour nos Marseillais. L’ailier de l’OM a d’ailleurs montré beaucoup plus d’implication durant cette confrontation face aux Nantais.

LA NOTE DE F. Thauvin : 6,5/10

Son appréciation

Décisif et impliqué ! Buteur (intelligent tant dans l’appel que la finition) dès la première minute de jeu, il a été constant dans ses efforts. On l’a même vu réussir un très joli tacle défensif dans son camp (22′). Dans le domaine offensif, il donne un ballon de but à Payet (21′) mais vendange un peu de la tête un excellent centre d’Amavi (53′) ou un « deux contre un » en fin de match (76′). Mais sur cette dernière action par exemple, sa passe finale n’est pas parfaite mais il se bat plus tôt pour parvenir à arracher le ballon et se mettre dans cette position. 4 tirs, 2 cadrés, 3 passes clés, 1 but, il n’a pas tout réussi mais il a été productif !