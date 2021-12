OM : Du turnover en Coupe de France ?

L’OM va affronter Cannet Rocheville (N3) en Coupe de France ce dimanche. Jorge Sampaoli va-t-il faire tourner lors de ce match ? Ce dernier a expliqué en conférence de presse que ce match est important et qu’il faut se méfier de ce genre de confrontation…

Sampaoli veut jouer cette compétition à fond, il sous entend donc qu’il alignera une équipe compétitive face au Cannet Rocheville dimanche…

Sampaoli ne veut pas galvauder la Coupe de France

« C’est une coupe importante pour le club. Ça fait longtemps que le club ne l’a pas gagnée (1989), on va essayer d’aller le plus loin possible. C’est aussi une compétition qui va nous donner plus de possibilités que le championnat peut-être. Du turnover ? Ça dépend parce nous avons un match mercredi, ça va nous donner la possibilité d’utiliser plusieurs joueurs mais c’est aussi très important de gagner ce match de dimanche parce que c’est une compétition où il y a des surprises parce que des équipes la minimise. On veut être sûrs de voir quels joueurs sont prêts pour affronter des équipes très différentes de celles du championnat. » Jorge Sampaoli – source: Conférence de presse (17/12/2021)

Le programme complet des 32e de finale de Coupe de France

Jeudi 16 décembre

21 h : Valenciennes FC (L2) – RC Strasbourg Alsace (L1)

Vendredi 17 décembre

21 h : Paris FC (L2) – Olympique Lyonnais (L1)

Samedi 18 décembre

13 h 45 : Toulouse FC (L2) – Nîmes Olympique (L2)

ESTAC Troyes (L1) – AS Nancy-Lorraine (L2)

Hauts-Lyonnais (N3) – SC Bastia (L2)

AS Panazol (R2) – AS Vitré (N2)

US Sarre-Union (N3) – FC Versailles 78 (N2)

16 h : FC Sochaux Montbéliard (L2) – FC Nantes (L1)

JS Chemin Bas d’Avignon (R2) – Clermont Foot 63 (L1)

EA Guingamp (L2) – Amiens SC (L2)

Jura Sud Foot (N2) – Saint-Denis FC (R1 Réunion)Vénissieux FC (R1) – US Créteil Lusitanos (N1).

18 h 30 : LOSC Lille (L1) – AJ Auxerre (L2)

AS Cannes (N3) – Dijon FCO (L1)

Quevilly Rouen Métropole (L2) – Stade Lavallois MFC (N1)

ES Thaon (N3) – AS Beauvais Oise (N2)

21 h : Stade Rennais (L1) – FC Lorient (L1)

Dimanche 19 décembre

13 h 45 : ES Cannet Rocheville (N3) – Olympique de Marseille (L1)

Red Star (N1) – AS Monaco (L1)

Lyon La Duchère (N2) – AS Saint-Étienne (L1)

Stade Poitevin FC (N3) – RC Lens (L1)

Bergerac Périgord FC (N2) – FC Metz (L1)

16 h : Andrézieux-Bouthéon FC (N2) – Montpellier HSC (L1)

Reims Sainte-Anne (R1) – Stade de Reims (L1)

ESA Linas-Monthléry (N3) – Angers SCO (L1)

Wasquehal Football (N3) – Vannes OC (N3)

18 h 20 : SO Cholet (N1) – OGC Nice (L1)

FC Girondins de Bordeaux (L1) – Jumeaux de M’Zoisia (R1 Mayotte)

Dinan Léhon FC (N3) – Stade Brestois 29 (L1)

US Chauvigny (N3) – C’Chartres Football (N2)

Montauban FC TG (R2) – La Roche Vendée Football (N3).

21 h 10 : Entente Feignies-Aulnoye FC (N3) – Paris Saint-Germain (L1).