OM : Ünder, Malinovskyi, Sanchez… Tudor fait le point sur ses joueurs !

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 3-1 face à Lorient au Vélodrome. En conférence de presse après la rencontre, Igor Tudor a fait le point sur la prestation de ses joueurs.

« On a commencé fort dès le début mais il nous a manqué un but. Eux, ils ont réussi à marquer malgré peu d’incursions dans notre surface. On a livré une prestation sérieuse, avec humilité. C’est je crois le mot clé ce soir, humilité. Être aussi bon et n’être que troisième, ça peut paraître injuste mais ça ne l’est pas vraiment, c’est aussi dû aux excellentes prestations des deux devants nous. Il faut réussir à être bon dans la seconde partie de ce marathon. À la mi-temps, j’ai donné 2,3 indications mais.. Je suis chanceux parce que ce sont les joueurs qui ont tout fait ce soir. Alexis il ne lui manquait que les buts ces derniers temps sinon il nous aidait un peu partout, dans lapasse, les mouvements. Mais ce soir il a marqué un très beau but digne du furioclasse qu’il est. « C’est important que mes joueurs prennent du plaisir. On s’est amélioré grâce à notre travail à l’entraînement. Je pense que jouer offensivement ça plaît à tous les joueurs. Sead fait encore un beau match. Il livre des prestations d’un très haut niveau comme Cengiz Under depuis la reprise. Ruslan c’était son début ici. Il y a toujours beaucoup d’émotions dans ces cas-là mais avec l’entraînement il va finir par s’intégrer aux mécanismes de l’équipe. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (14/01/23)