OM : Une belle récompense à venir pour Jonathan Clauss !

Depuis le début de la saison, Jonathan Clauss est certainement l’un des joueurs les plus constants. Le latéral droit pourrait bientôt retrouver l’Equipe de France s’il continue sur cette lancée !

L’Olympique de Marseille est repassé à un système à 4 défenseurs depuis le départ d’Igor Tudor. Marcelino est a utilisé Jonathan Clauss en tant que latéral droit dans ce système malgré le fait qu’il ait plus souvent été positionné en piston lorsqu’il était au RC Lens.

Clauss, pressenti pour effectuer son retour en équipe de France lors du prochain rassemblement d’octobre

Dans un dispositif nécessitant plus de travail défensif, Jonathan Clauss a brillé sous les ordres de Marcelino. Plus que cela, le Français a même été l’un des éléments les plus constants voire le meilleur joueur de ce début de saison. D’après les informations du journal L’Equipe, ce travail pourrait payer !

En effet, en octobre prochain, Didier Deschamps pourrait bien rappeler celui qui avait connu sa première convocation avec l’Equipe de France en 2022.

« La hiérarchie à ce poste, en Bleu, ne semble pas figée alors que Benjamin Pavard et Jules Koundé préfèrent évoluer dans l’axe, explique L’Equipe. Cela pourrait être un autre argument pour Clauss, pressenti pour effectuer son retour en équipe de France lors du prochain rassemblement d’octobre. Il a d’autres échéances en tête avant de s’imaginer à Clairefontaine, à commencer par ce nouveau Classique, ce dimanche, où il ne devrait pas avoir la (mauvaise) surprise, cette fois, de commencer sur le banc. Il y aura de l’adversité, en revanche, dans son secteur de jeu, où il devrait affronter Kylian Mbappé. Mais, après tout, c’est aussi pour ce genre de défi qu’il est venu à l’OM. »